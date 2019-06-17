水利署表揚防汛護水志工 有效協助災害應變

2019-06-17 18:49 中央社 台中17日電



經濟部水利署今天在台中黎明辦公區禮堂，舉辦防汛護水志工績優表揚大會，共計表揚635人，其中傑出貢獻獎由李春生獲得，希望透過活動感謝志工們辛勤的付出。

防汛護水志工服務隊從99年成立至今，共有10個大隊近1600人，每逢颱風豪雨來襲時，志工會針對內外水區域進行巡視及協助災情查報，有效協助災害防救單位即時應變，並支援「災前整備、災中應變、災後復原」等各項工作。

水利署今天舉辦志工表揚大會，頒發傑出貢獻獎、精神標竿獎、熱忱服務獎、榮譽獎、幹部服務獎及全勤獎等多個獎項，由水利署長賴建信主持，經濟部次長曾文生也到場表揚志工。

曾文生致詞時表示，防汛護水志工分散全國各地，但大家就像一家人，因為都有同樣的目標，就是希望自己的家園不受侵害，治水大家都會想到大禹，說到志工就讓他想到荷蘭男童的故事，有一名男童利用小石頭堵住水庫的裂痕避免潰堤，這個故事很多人都聽過，荷蘭只有這麼一個小男孩，但台灣有一大群的志工。

他說，很感謝志工對國家的支持，今年已經有兩次梅雨鋒面，都在高度的警戒中度過，還好沒有造成重大的災害，但今年颱風還未到，希望颱風輕輕掃過，能夠帶來足夠的雨量但不要帶來災害，但是天意很難估計，因此需要人力來做更多的努力，共同維護家園。

其中傑出貢獻獎由雲林縣二崙鄉義庄村村長李春生獲得，他時常帶著村里志工沿街撿拾垃圾，還自掏腰包在危險路段設立反光交通錐作為警示，107年3月巡察時，曾發現有人違法傾倒垃圾於濁水溪左岸72號越堤路河床處，他立即通報河川局對違反人員開罰並要求現場處理，並動用機具挖溝，防止違法傾倒案件再發生。