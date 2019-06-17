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赤腳質詢最接地氣！ 嘉縣女議員被網友讚爆

2019-06-17 17:47聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣議員楊秀琴今天在議會脫下高跟鞋、赤腳質詢，被其他議員拍照貼上臉書，稱她「最...
嘉義縣議員楊秀琴今天在議會脫下高跟鞋、赤腳質詢，被其他議員拍照貼上臉書，稱她「最接地氣議員」。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣議員楊秀琴今天在議會質詢時，脫下高跟鞋、赤腳質詢，被其他議員拍照貼上臉書，稱她「最接地氣議員」，質詢都不穿鞋子！楊秀琴說明，她身材比較高又穿高跟鞋，質詢時講麥克風必須彎腰低頭，脫下鞋子比較方便。她還戲稱，如果官員答非所問，要衝上前理論也比較快、不必再脫鞋。

嘉義縣議會今天召開第19屆第1次定時會，本屆新科議員楊秀琴，針對農業稻穀公、餘量收購價8年未調整，及農業保險，質詢農業處長及嘉義縣長，現場議員都認為，質詢內容反映農民需求、表現佳，並從側面拍下她的質詢照片，貼在臉書，立即獲得數百網友按讚、分享。

針對楊秀琴赤腳質詢，有網友留言戲稱「可能有香港腳」，楊秀琴也幽默回應「我沒有香港腳，但是最佳女主角！」

她說，過去發現部分議員質詢，因麥克風距離太遠、聲音大小不一，加上她身材高挑，穿高跟鞋超過172公分，質詢時必須彎腰低頭，才決定脫下高跟鞋質詢，重點是質詢內容、聲音被聽到，能幫民眾解決問題。

楊秀琴說，為了這次質詢，她準備許多資料，也勤走基層聽農民需求，農民要的絕不是受災補償，而是公平對待。稻穀公、餘糧收購價已經8年未調整，僅增加收購量，對農民幫助有限，希望政府聽見農民需求。

農民高跟鞋
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