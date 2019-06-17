黃敏惠赴日拚觀光 盼嘉義市納入遊程

2019-06-17 17:24 中央社 嘉義市17日電



嘉義市長黃敏惠率團赴日拚觀光，今天與日本旅行業者交流，希望將嘉義市木業、管樂、茶與咖啡等特色體驗元素納入遊程。

市府發布新聞稿指出，黃敏惠今天率領市府團隊及嘉義市旅館、觀光業者，拜訪日本歷史最悠久的「日本旅行」旅行社，由社長堀坂明弘親自接待。

堀坂明弘感謝日本311大地震時，台灣人給予的熱情及援助。他表示，台灣每年訪日觀光客超過500萬人次，但赴台觀光的日客卻僅有197萬人次，對於推廣赴台旅遊，深感責任重大。

黃敏惠表示，嘉義市位於台灣中南部，過去國外旅客訪台，多前往北高兩市，卻忽略這個相當有特色的城市，希望與日本旅遊業者簽署合作備忘錄，未來共同推動、加深兩國交流。

她說，嘉義市建城300多年，有「人文城市」美譽，不僅保留完整的日式建築如檜意森活村、北門車站，另有花磚博物館等特色建築文化，每年國際管樂節都有日本樂團參與，市區內有各式美食，旅遊CP值相當高。

市府觀光新聞處表示，今天與日本旅行社交流的議題，主要針對嘉義市「木業城市」「管樂文化」「茶與咖啡」等特色體驗，以及日本修學旅行等進行討論，希望日方能將嘉義市納入遊程安排。

觀光新聞處指出，「日本旅行」旅行社是日本歷史最悠久的旅行社，主要經營日本國內旅遊市場，曾於2018年獲日本旅遊業界顧客滿意度第一名，是日本人出外旅遊時最常使用的旅遊服務平台。