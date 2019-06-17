一見雙雕鹽雕展將登場 精彩作品搶先欣賞

2019-06-17 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



「2019一見雙雕藝術季」6月29日至7月31日將登場，其中為鹽雕展創作的「濱鹽歷險記」、利用仿鹽及保麗龍等複合式媒材，打造高約5.5米、寬約5至6米的「鹽巨人」吸睛，成為全場焦點。

這項活動由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦、台南市政府、台鹽公司與皇尚文創合辦，今年邁入第8年；雲管處今在七股鹽山為「濱鹽歷險記」鹽雕館落成宣傳記者會，安排由北門幼兒園12位小朋友，以童話造型裝扮，演出歡樂「鹽舞曲」；隨後邀請雲嘉南風管處長徐振能、台南市政府觀旅局長陳信安等人一起為「鹽巨人」揭幕，「鹽巨人」外觀也引來與會來賓討論，有的說像「變形金剛」、「館長陳之漢」、「綠巨人浩克」，一亮相就吸引全場目光。

現場也示範以鹽鹵為素材，製作鹽鹵豆花等消暑品，七股鹽山場長郭武東指出，早期曬鹽炎熱容易大量流汗，身體糖份、鹽份會流失，因此以麵條加水、糖、鹽鹵來吃喝，除了提味、防中暑，還能補充電解質。

雲管處長徐振能表示，近年來雲嘉南濱海地區空氣品質經常超標，為彰顯環境被破壞議題，因此設計鹽巨人甦醒做為主題，並打造「濱鹽歷險記」場景，透過故事解說與娛樂體驗，讓遊客深刻感受到環境保護與綠能開發重要性。

一見雙雕藝術季在七股鹽山除創造鹽巨人外，並建置「濱鹽歷險記」展館，內容包括黑琵千里的「夢想的遷徙」、維護海洋潔淨的「海神波賽頓」、危機四伏虎鯨與北極熊的「冰原情誼」、環境被破壞出現悍衛的「海馬守護將軍」、讓世界變美的鹽精靈「夢幻海羅拉」、帶您進入冒險體驗的「飛越濱鹽」等9座唯妙唯肖作品作品。

尤其「夢想的遷徙」黑琵飛翔，首創從地面至空中，懸空交錯裝置，畫面壯觀且立體感十足。