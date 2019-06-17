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120億曾文南化水庫聯通管將動工 南水局籲全民防弊

2019-06-17 15:09聯合報 記者周宗禎╱即時報導

總經費120億的前瞻基礎建設「曾文南化聯通管工程計畫」工程今年開始陸續動工，地方屢傳質疑聲音，經濟部水利署南區水資源局今天結合臺南地檢署、廉政署南區調查組、臺南市調查處及台灣透明組織，宣示建置廉政平台，強調「攜手合作跨域聯防不法、推廣廉政全民參與精神，營造公平、公正、公開、安全建設環境，確保工程如期如質順利進行」。

南水局呼籲全民，發現南水局有不肖公務員借職權貪贓枉法，可撥打法務部廉政署檢舉專線(0800-286-586)，或向南水局政風室檢舉(06-5751514)；政風室將依「證人保護法」保護其身分，如檢舉貪瀆案件被告經法院判決有罪確定，檢舉人可依「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」獲得檢舉獎金，最高可得新台幣1000萬元。

南水局今天在曾文水庫召開「廉政平台聯合宣示大會」，各單位代表150人參加；南水局針對曾文南化聯通管工程及「廉政作為」簡報，臺南地檢署檢察長林錦村、廉政署南區調查組長黃元冠、臺南市調查處長鄭伯卿、台灣透明組織常務理事楊永年、南水局長連上堯等針對工程計畫回答相關問題，隨後參與人員簽署聯合宣示書。

宣示儀式後南水局邀請來賓一同刺破貼有各種可能發生弊端字眼黑色氣球，象徵「陽光能把黑暗照亮，破除所有不法情事，把廉政平台精神由公務機關作起，並推及於全民共同參與」。

連上堯表示，目前工程正研擬招標文件，藉廉政平台運作，整合檢、廉、調、NGO團體機關及廠商，以開放透明方式引進外部監督，發揮廉能預警及興利除弊力量，使公務員勇於任事，廠商獲得合理利潤，民眾享受公共建設成果，營造三贏榮景，共同顧好國家重要水利工程建設。

120億曾文南化水庫聯通管將動工 ，南水局籲全民參與防弊，召開「廉政平台聯合宣示...
120億曾文南化水庫聯通管將動工 ，南水局籲全民參與防弊，召開「廉政平台聯合宣示大會。圖/南水局提供
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120億曾文南化水庫聯通管將動工 ，南水局籲全民參與防弊，召開「廉政平台聯合宣示...
120億曾文南化水庫聯通管將動工 ，南水局籲全民參與防弊，召開「廉政平台聯合宣示大會。圖/南水局提供
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120億曾文南化水庫聯通管將動工 ，南水局召開「廉政平台聯合宣示大會，各單位代表...
120億曾文南化水庫聯通管將動工 ，南水局召開「廉政平台聯合宣示大會，各單位代表連署。圖/南水局提供
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