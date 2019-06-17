再生花藝綻放美麗 台南市北區鎮北學堂今開課

2019-06-17 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市北區區公所和台南開基玉皇宮委合辦「鎮北學堂」，今天開辦「再生花材花藝課程」首日上課，特別的是，課程花材使用玉皇宮信徒每天敬奉神明剩下的鮮花，讓花朵有二次綻放美麗的機會。

有感於每天都有大量信徒供奉的鮮花，開基玉皇宮提出這個想法，並由北區區公所規劃為「鎮北學堂」課程。課程6月17日至7月8日每周一上課，共4堂，由知名花店「FORi花裡」負責人劉悅儷指導，以愛物惜花的新思維，讓學員學習透過有限的花類花材，變幻出新鮮的花藝創作。由於主題、師資相當吸引人，且學費由玉皇宮全額負擔，一開放報名，短短幾分鐘內12個名額就秒殺。

第一堂課為了讓「素人」學員熟悉基本概念，劉悅儷先以基本常見的圓形造型指導學員插花，但第二堂起，就將由志願的學員先於周日到玉皇宮整理花束，轉化為下周一上課的材料，上課內容也將挑戰顏色、狀況不一的各種花、葉來創作。