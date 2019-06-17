新營300歲「榕仔公」斷根將移植 農業局為老榕掛祈福卡

2019-06-17 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府農業局列管的一株300歲珍貴老榕樹「榕仔公」，因附近新營轉運站土地重劃後地勢低窪得移植，農業局經請示神明今展開斷根，10月將老樹移植至鄰近地勢較高公園，農業局長李朝塘等人除向相鄰的鎮安殿上香祈求平安，為老榕樹掛上祈福卡。

這株「榕仔公」位在新營交流道茄苳腳鎮安殿旁，早年被颱風吹倒又立足生根，樹型由三枝斜向生長的主幹構成，也有多枝氣生根引導入地。雖然老榕樹不是非常巨大，卻是許多耆老口中小時候乘涼玩耍的「榕仔公」，由鎮安殿管理委員會悉心照料。

這次老榕樹要搬家，當地居民及農業局極為慎重，經研商由鎮安殿主祀神明開天炎帝決定，降駕乩身指示移植至廟宇後方的公園，斷根時間經神明同意選定今天首度斷根，8月進行第二次斷根。

農業局長李朝塘今天上午偕同新營區長魏文貴、市議員沈家鳳、嘉芳里長陳慶章、鎮安殿主委陳朝旭等人向鎮安殿主祀神明神農大帝上香祈求平安，為老榕樹掛上祈福卡，祈求未來作業順利，為老樹「重生」。

而台南市長黃偉哲為此珍貴老樹，多次到場指示委善遷移，農業局也邀請屏東科技大學的褐根病偵測犬來偵測是否有危及老樹的病源，幸偵測結果沒有褐根病源反應。

老榕樹有許多傳奇故事，早期曾傳過園藝業者為樹修枝，結果準備的5支鏈鋸都當場故障，經過廟方燒香請示之後，才順利施作。

農業局說，這次委託擁有國際證照專業廠商評估規劃，為老榕樹量身訂做縝密的移植計畫；包含各種檢測分析、土壤改良計畫、吊運計畫等等，再經由15位專家學者組成的「台南市樹木保護委員會」審查通過，10月吊運移植，希望完善的前置作業。