病人自主權利法上路 台南市舉辦醫療諮商人員培訓

2019-06-17 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



病人自主權利法已於今年1月6日正式施行，是台灣第一部以病人為主體的醫療法規。台南市政府委託奇美醫院今天舉辦「108年預立醫療照護諮商人員訓練課程」，100多名基層醫療第一線人員參加。

市府希望訓練提升基層醫療院所、衛生所第一線人員對法令認知與溝通技能，並取得預立醫療照護諮商人員資格，扎根預立醫療照護理念，提高民眾對病人自主權的認識，保障每個人的善終醫療選擇權益。

奇美醫院表示，這是一部提升病人自主醫療決定權利、並針對五款臨床條件疾病面臨維生醫療的拒絕權利方面有重要保障的法案，這項法案施行後全民都受惠。

院方表示，名醫事人員踴躍的參與，更有多人報名下午的工作坊課程向隅，以此主動積極的態度，相信會強力引領推動大台南地區預立醫療照護諮商的實質成效，讓生命自主的品質與尊嚴，同時開花結果。

奇美醫院指出，院方已有三年預立醫療照護諮商試辦計畫經驗、設立有完整的預立醫療照護諮商門診與流程、並且培育有多位核心講師。