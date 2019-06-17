親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高雄欣欣市場的庶民精神 將毀於庶民市長手中？

民調／「蔡柯韓」柯文哲最強 「蔡郭柯」郭台銘領先

病人自主權利法上路 台南市舉辦醫療諮商人員培訓

2019-06-17 12:18聯合報 記者周宗禎╱即時報導

病人自主權利法已於今年1月6日正式施行，是台灣第一部以病人為主體的醫療法規。台南市政府委託奇美醫院今天舉辦「108年預立醫療照護諮商人員訓練課程」，100多名基層醫療第一線人員參加。

市府希望訓練提升基層醫療院所、衛生所第一線人員對法令認知與溝通技能，並取得預立醫療照護諮商人員資格，扎根預立醫療照護理念，提高民眾對病人自主權的認識，保障每個人的善終醫療選擇權益。

奇美醫院表示，這是一部提升病人自主醫療決定權利、並針對五款臨床條件疾病面臨維生醫療的拒絕權利方面有重要保障的法案，這項法案施行後全民都受惠。

院方表示，名醫事人員踴躍的參與，更有多人報名下午的工作坊課程向隅，以此主動積極的態度，相信會強力引領推動大台南地區預立醫療照護諮商的實質成效，讓生命自主的品質與尊嚴，同時開花結果。

奇美醫院指出，院方已有三年預立醫療照護諮商試辦計畫經驗、設立有完整的預立醫療照護諮商門診與流程、並且培育有多位核心講師。

課程安排奇美醫學中心醫師謝宛婷、心理師何詩君、台大醫院醫師黃獻樑及台中榮民總醫院醫師朱為民，都是台灣病人自主權利法推動專家與首批核心講師，更參與眾多病人自主權利法政策、教育等研商會議，在知識、實作經驗及法案參與過程等方面，都有相當豐富經驗。

台南市政府委託奇美醫院舉辦預立醫療照護諮商人員訓練。圖/院方提供
台南市政府委託奇美醫院舉辦預立醫療照護諮商人員訓練。圖/院方提供
分享

【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

朱立倫牽線萬副敬老眼鏡 嘉惠雲林65歲長輩

2019-06-17 10:50

警官異動 雲林縣唯一女性分局長調任羅東分局

2019-06-17 11:32

重拾先民精神 手作修建山海圳國家級綠道

2019-06-17 10:19

仁人橋完工 嘉、南交通改善

2019-06-16 23:44

南市平安帽專案 騎士傷亡下降

2019-06-16 23:38

里長幫找工作 嘉縣朴子街友重獲新生

2019-06-16 23:33

照顧弱勢 台南南聖宮捐301只住警器

2019-06-16 23:30

雲林花5千萬 改善校園運動場

2019-06-16 23:24

結合工會志工為弱勢受災戶修繕房屋 勞工局獲市長肯定

2019-06-16 21:06

青春盃3對3籃球賽 台南56隊熱烈響應

2019-06-16 16:46

嘉邑行善團斥資1500萬 今舉辦「仁人橋」通車典禮

2019-06-16 16:43

斗六公所借場地辦總統投開票 卻遭同公部門要租金

2019-06-16 16:41

天氣酷熱 台南消防員出動防溺宣導提醒戲水安全

2019-06-16 15:39

嘉邑行善團第546座橋仁人橋完工通車 連接嘉義台南

2019-06-16 15:28

打造友善校園 雲林縣府5千萬提升運動遊戲場

2019-06-16 14:30

雲林耗資1.4億元 打造首座綜合社會福利館

2019-06-16 14:07

助弱勢鄉親 台南下營南聖宮3年來捐贈逾300只住警器

2019-06-16 13:39

嘉市警好「熱血」 163袋連捐血站人員都驚訝

2019-06-16 13:04

韓國瑜造勢效益 雲林旅宿業提升1成多

2019-06-16 12:51

街友沮喪被看衰 里長幫找工作讓他重新過生活

2019-06-16 11:41

雲林山線第一所！ 斗六國中自造教育及科技中心啟用

2019-06-16 11:39

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

精華區中正公園蓋停車場 桃園藝文園區居民說NO

2019-06-16 14:52

國道4號豐勢端17日起封閉兩年 未來得走后豐交流道

2019-06-16 21:01

不只點亮十三層遺址 太子賓館、黃金神社也要動了

2019-06-16 19:29

高雄20例登革熱 游淑慧：前朝萬例

2019-06-17 09:19

藍高市一選區王齡嬌勝出 無黨籍議員朱信強也要參戰

2019-06-16 13:08

協和送餐改用不鏽鋼便當 11個月省2萬個紙餐盒

2019-06-16 23:45

樂壞了！ 彰化八卦山獨角仙大爆發 光蠟樹幹滿是牠

2019-06-17 11:31

埔里第三市場大火全毀 獅子會捐20萬元當重建基金

2019-06-16 17:25

基市府為大齡男女牽紅線 花漾組今天熱鬧登場

2019-06-16 15:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top