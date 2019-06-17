朱立倫牽線萬副敬老眼鏡 嘉惠雲林65歲長輩

2019-06-17 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



在新北市前市長朱立倫的牽線下，捐款人「無名氏」送1萬副老花眼鏡，要給雲林65歲以老人配戴，他今天在雲林縣長張麗善的陪同下參加捐贈活動。

朱立倫在新北市長任內發現，新北有近9成老人家的老花眼鏡未經專業檢查，多半是在夜市買，只有1％是經專業檢查與配鏡，後透過友人「無名氏」的捐款協助，推動敬老眼鏡，為65歲以上長者免費配鏡，多達12萬人受惠，專業配鏡率提高到30％，如今他將此政策延伸到宜蘭、雲林等縣市。

張麗善說，老年人眼睛平常都沒有在檢查，往往因為青光眼、白內障等原因使得視力減退，許多老年人菜市場就隨意買一副眼鏡帶，掛上有看到就好，很感謝朱市長關心雲林銀髮族，免費敬老眼鏡第一階段，優先以低收、中低收入戶老人為主約5000戶，未來擴及到全縣12萬4千戶65歲以上老人家。

她表示，雲林很多鄉親都在新北市打拼，在新北的雲林同鄉會多達八十萬人，且雲林文旦、高麗菜等農產品若滯銷，她就常常請託朱市長幫忙，朱立倫是疼惜雲林的重要好朋友。