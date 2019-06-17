重拾先民精神 手作修建山海圳國家級綠道

2019-06-17 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義林區管理處表示，林務局自2017年起，轄區內步道整建引進手作步道概念，減少設施物及機具進入山林，保存山村步道傳統風貌。手作步道即透過就地取材，配合地形起伏，以手工的方式維護步道，呈現自然的山林風景，降低維護管理的成本。

林務局嘉義林管處與台灣千里步道協會最近在台南烏山嶺東西口步道鄉，舉辦手作步道培訓課程，近30名的參訓人員包含台南天埔社區、北門地區及嘉義十字社區、屏東萬安社區人員，運用現地取得的倒木、土石等自然素材，搭建護坡、階梯等必要設施，完成156公尺的手作步道，串聯山海圳國家級綠道。

手作步道活動結合工作假期，並能帶動步道周邊社區生態旅遊，發展山村經濟，這次手作步道開放社區參與培訓，學習路線調查、定位步道等級、選擇施工方法與施作安全。

嘉義林管處長張岱表示，這次作的烏山嶺東西口步道，位於行政院國家發展委員會推動「山海圳國家級綠道」的中間路段，是路線從水圳文化遺跡轉換至鄒族原鄉風貌，也是60年代「東西口健行」的主要路線。