結合工會志工為弱勢受災戶修繕房屋 勞工局獲市長肯定

2019-06-16 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市黃偉哲（圖中）肯定勞工局結合工會志工，為弱勢受災戶修繕房屋。圖/勞工局提供 分享 facebook

台南市政府勞工局結合工會志工為弱勢受災戶修繕房屋，市長黃偉哲今前往東山區關懷受災家庭並向志工們致上敬意，強調這項職災弱勢房屋修繕方案，可說是公部門與工會結合最佳典範。

日前遭惡火祝融的東山區林姓男子，住了幾十年的三合院疑似電線走火幾乎全部燒毀，然祝融無情，林姓屋主因行動不便逃生不易遭猛烈的火舌襲擊，造成全身多處嚴重燒燙傷。林男為弱勢勞工家中經濟來源本相當不穩定，災後龐大的醫療費用及房屋修繕費用接踵而來猶如雪上加霜，

黃偉哲心疼受災市民，聯繫勞工局局長王鑫基號召各工會志工發揮所長極力修屋，盡心盡力盼屋主能早日重返溫暖家園，修繕總費用約23萬，由大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會及東山區當地行善團支出，黃偉哲今前往表達感謝，也特別致贈了電鍋給林姓屋主，並準備了運動飲料給辛苦的志工們解渴。

勞工局長王鑫基說，自上月16日起開始進行房屋修繕，分別由台南市鋁製品、金屬加工業及電氣業職業工會志工夥伴完成了落地鋁門、窗框及電氣配置管路線路和屋頂鐵皮搭建等工程。

泥水工會志工利用端午連續假期上工，進行牆壁水泥粉刷及黏貼磁磚的工程，今天 則由台南市木工業職業工會進行天花板輕鋼架、浴室塑膠板及格間汐酸鈣板的施工並致贈衣櫥衣櫃，以及台南市電氣業職業工會電路及燈具配置安裝，本月23日將由台南市油漆工程職業工會完成最後的門面牆壁、木門框油漆美化等工程。