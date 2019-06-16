嘉邑行善團斥資1500萬 今舉辦「仁人橋」通車典禮

2019-06-16 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



社團法人嘉邑行善團200多名義工以辦喜事心情熱情參與，會後受邀免費暢遊白河萬里長城，籲請行善一起來。記者謝進盛／攝影 分享 facebook

連接台南白河與嘉義水上的「仁人橋」，經社團法人嘉邑行善團斥資1500萬元拉高、拓寬，今舉辦通車典禮，200多名義工以辦喜事心情熱情參與，會後受邀免費暢遊白河萬里長城，籲請行善一起來。

仁人橋是嘉邑行善團興建的第546座橋梁，今天在嘉175線舉辦謝土通車祈福典禮，嘉義縣長翁章梁、南市府工務局長蘇金安以及嘉、南兩地市議員蔡育輝、李宗翰等人紛紛到場，肯定民間力量挹注、奉獻，造福地方。

通車儀式邀請200多名義工一起見證，嘉邑行善團另頒發感謝狀給台南白河萬里長城、水上富迪塑膠公司，肯定默默出錢出力及贊助兩百多座大型紐澤西護欄。

「集眾人之力，成就眾人之事...」嘉邑行善團理事長蔡萬華說，仁人橋橋面低又窄，是義工一畚箕一畚箕挖出泥沙來造橋，讓過往民眾不必行經忽高忽低的路面，感謝各界人士出錢出力，展現社會正能量，讓社會更美好，得以無後顧之憂來造橋、補路、施棺、濟貧，讓行善版圖擴及全台。