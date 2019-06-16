親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

印度與美國撕破臉 16日起對美國祭出報復性關稅

嘉邑行善團斥資1500萬 今舉辦「仁人橋」通車典禮

2019-06-16 16:43聯合報 記者謝進盛╱即時報導

社團法人嘉邑行善團200多名義工以辦喜事心情熱情參與，會後受邀免費暢遊白河萬里長...
社團法人嘉邑行善團200多名義工以辦喜事心情熱情參與，會後受邀免費暢遊白河萬里長城，籲請行善一起來。記者謝進盛／攝影
分享

連接台南白河與嘉義水上的「仁人橋」，經社團法人嘉邑行善團斥資1500萬元拉高、拓寬，今舉辦通車典禮，200多名義工以辦喜事心情熱情參與，會後受邀免費暢遊白河萬里長城，籲請行善一起來。

仁人橋是嘉邑行善團興建的第546座橋梁，今天在嘉175線舉辦謝土通車祈福典禮，嘉義縣長翁章梁、南市府工務局長蘇金安以及嘉、南兩地市議員蔡育輝、李宗翰等人紛紛到場，肯定民間力量挹注、奉獻，造福地方。

通車儀式邀請200多名義工一起見證，嘉邑行善團另頒發感謝狀給台南白河萬里長城、水上富迪塑膠公司，肯定默默出錢出力及贊助兩百多座大型紐澤西護欄。

「集眾人之力，成就眾人之事...」嘉邑行善團理事長蔡萬華說，仁人橋橋面低又窄，是義工一畚箕一畚箕挖出泥沙來造橋，讓過往民眾不必行經忽高忽低的路面，感謝各界人士出錢出力，展現社會正能量，讓社會更美好，得以無後顧之憂來造橋、補路、施棺、濟貧，讓行善版圖擴及全台。

白河萬里長城董事長林士榮說，嘉邑行善團展現正向影響力，理念與作風令人感動，他參加會員已10多年。這次特地捐助5萬元作為鋪路之用，同時招待200多位義工一遊白河萬里長城，藉此感謝這群無名英雄默默付出。

連接台南白河與嘉義水上的「仁人橋」，經社團法人嘉邑行善團花近1500萬元拉高、拓...
連接台南白河與嘉義水上的「仁人橋」，經社團法人嘉邑行善團花近1500萬元拉高、拓寬，今舉辦通車典禮。記者謝進盛／攝影
分享
嘉邑行善團蔡萬華（右）發感謝狀給白河萬里長城董事長林士榮（左）。記者謝進盛／攝影
嘉邑行善團蔡萬華（右）發感謝狀給白河萬里長城董事長林士榮（左）。記者謝進盛／攝影
分享

白河長城義工
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

斗六公所借場地辦總統投開票 卻遭同公部門要租金

2019-06-16 16:41

青春盃3對3籃球賽 台南56隊熱烈響應

2019-06-16 16:46

天氣酷熱 台南消防員出動防溺宣導提醒戲水安全

2019-06-16 15:39

嘉邑行善團第546座橋仁人橋完工通車 連接嘉義台南

2019-06-16 15:28

打造友善校園 雲林縣府5千萬提升運動遊戲場

2019-06-16 14:30

雲林耗資1.4億元 打造首座綜合社會福利館

2019-06-16 14:07

助弱勢鄉親 台南下營南聖宮3年來捐贈逾300只住警器

2019-06-16 13:39

嘉市警好「熱血」 163袋連捐血站人員都驚訝

2019-06-16 13:04

韓國瑜造勢效益 雲林旅宿業提升1成多

2019-06-16 12:51

街友沮喪被看衰 里長幫找工作讓他重新過生活

2019-06-16 11:41

雲林山線第一所！ 斗六國中自造教育及科技中心啟用

2019-06-16 11:39

台南三分子射擊場古蹟損壞 疑雨釀禍

2019-06-15 23:51

雲科大學生「反送中」 相安無事

2019-06-15 23:43

台南徵才 115廠商釋4千多職缺

2019-06-15 23:39

嘉縣藍委初選 王啟澧、林江釧拚政見

2019-06-15 23:35

少子化多嚴重？嘉縣畢業生個位數學校達4成

2019-06-15 22:22

台南建城將滿400年 民間：屆時還剩什麼古物可紀念？

2019-06-15 15:32

台南古蹟又被破壞！ 北區三分子日軍靶溝怪手直接壓上去

2019-06-15 12:27

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

影／石門水庫今年首次開啟排砂隧道放水 場面壯觀

2019-06-16 08:21

爭取登革熱經費卻被說沒發文 高市府：過去3年都要得到

2019-06-15 19:53

新北也出現天坑？初步研判是台電破管導致路面破洞下陷

2019-06-15 21:33

爸爸是我同班同學 屏科大父子三人同時畢業

2019-06-16 07:59

精華區中正公園蓋停車場 桃園藝文園區居民說NO

2019-06-16 14:52

少子化多嚴重？嘉縣畢業生個位數學校達4成

2019-06-15 22:22

國民黨高市立委初選一、四選區 王齡嬌、徐慶煌出線

2019-06-16 11:23

10個月省2座101高紙餐盒 協和換鐵便當愛心不變

2019-06-16 08:05

富邦官方計步APP「健康正動力」走100步即捐1元

2019-06-15 21:18

10歲鍾愛阿瓦羅 畫風像老靈魂

2019-06-16 00:07

建商看準墾丁的觀光優勢 打造14棟彩色屋

2019-06-15 19:24

韓國瑜因登革熱連番被黑 王淺秋：韓黑供應鏈

2019-06-15 21:04

5位知名民歌手 周六晚台東開唱憶當年

2019-06-15 21:11

藍高市一選區王齡嬌勝出 無黨籍議員朱信強也要參戰

2019-06-16 13:08

新北「天坑」驚動市長 明出動透地雷達找原因

2019-06-16 11:45

馬沙溝海灘大流失 一見雙雕沙雕另闢「沙」場

2019-06-15 21:08

High上天 桃園熱氣球嘉年華8天不間斷

2019-06-15 23:33

祕境搶拍網美照 小心「網美」變「亡美」

2019-06-16 07:59

承租三分鐘熱度 都市「開心農場」退燒

2019-06-15 22:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top