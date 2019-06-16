親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

斗六公所借場地辦總統投開票 卻遭同公部門要租金

2019-06-16 16:41聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林斗六市公所為辦理明年總統、立委選舉選務工作，向經濟部斗六工業區服務中心借場地，但卻得收場租1萬5千到1萬8千元不等；工業區服務中心則回應，無償租借得依規定申請。

斗六公所民政課長廖家偉在臉書上貼文指出，「也許我錯了！從小不曉得被誰教育，能多做一點是好事，尤其是眾人的事。」他為了讓人民行使投票選舉順利，到服務中心借場地卻屢遭碰壁。

他說，歷經三次之後對方終於同意，但要租借的話每4小時3000元，不滿以4小時計，佈置加上投票當天算一算約1萬5000到1萬8000元，他很感謝目前有82個單位無條件「免費」借用場地的公家機關、宮廟、社區及公益團體。

斗六市公所指出，因榴南里選舉人數逾1500人，配合中央選舉委員會規定，得另設立選務工作投開票所，但因服務中心要求得付場地費，公所因選舉經費不足無法支應，只能另尋其他單位協助。

市長林聖爵表示，為了辦理明年總統選舉，公所已借了82個單位的場地，但唯獨斗六工業區服務中心不肯幫忙，公所也不是一己之私要辦活動，而是中央託付任務，期望同為行政部門可以互相幫忙，且如果所有投開票所都比照要租金，無形中是浪費公帑。

工業區服務中心，中心場地以往都是服務廠商為主，且借用場地要依規定申請，若公所要無償借用，也要依規定申請辦理，如果許可服務中心一切依法辦理。

斗六市公所為辦理明年總統、立委選舉選務工作，向經濟部斗六工業區服務中心借場地，但...
斗六市公所為辦理明年總統、立委選舉選務工作，向經濟部斗六工業區服務中心借場地，但被要求支付租金。記者李京昇／攝影
分享

斗六
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

青春盃3對3籃球賽 台南56隊熱烈響應

2019-06-16 16:46

嘉邑行善團斥資1500萬 今舉辦「仁人橋」通車典禮

2019-06-16 16:43

天氣酷熱 台南消防員出動防溺宣導提醒戲水安全

2019-06-16 15:39

嘉邑行善團第546座橋仁人橋完工通車 連接嘉義台南

2019-06-16 15:28

打造友善校園 雲林縣府5千萬提升運動遊戲場

2019-06-16 14:30

雲林耗資1.4億元 打造首座綜合社會福利館

2019-06-16 14:07

助弱勢鄉親 台南下營南聖宮3年來捐贈逾300只住警器

2019-06-16 13:39

嘉市警好「熱血」 163袋連捐血站人員都驚訝

2019-06-16 13:04

韓國瑜造勢效益 雲林旅宿業提升1成多

2019-06-16 12:51

街友沮喪被看衰 里長幫找工作讓他重新過生活

2019-06-16 11:41

雲林山線第一所！ 斗六國中自造教育及科技中心啟用

2019-06-16 11:39

台南三分子射擊場古蹟損壞 疑雨釀禍

2019-06-15 23:51

雲科大學生「反送中」 相安無事

2019-06-15 23:43

台南徵才 115廠商釋4千多職缺

2019-06-15 23:39

嘉縣藍委初選 王啟澧、林江釧拚政見

2019-06-15 23:35

少子化多嚴重？嘉縣畢業生個位數學校達4成

2019-06-15 22:22

台南建城將滿400年 民間：屆時還剩什麼古物可紀念？

2019-06-15 15:32

台南古蹟又被破壞！ 北區三分子日軍靶溝怪手直接壓上去

2019-06-15 12:27

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

影／石門水庫今年首次開啟排砂隧道放水 場面壯觀

2019-06-16 08:21

爭取登革熱經費卻被說沒發文 高市府：過去3年都要得到

2019-06-15 19:53

中捷綠線18站命名爭議多 地方人士熱議「微調」

2019-06-15 17:59

新北也出現天坑？初步研判是台電破管導致路面破洞下陷

2019-06-15 21:33

大水淹不死紅火蟻恐蔓延 桃竹苗提案籲中央增防治經費

2019-06-15 17:26

爸爸是我同班同學 屏科大父子三人同時畢業

2019-06-16 07:59

《台北星期天》翻版？誰家沙發走失躺路中網友笑翻

2019-06-15 17:25

少子化多嚴重？嘉縣畢業生個位數學校達4成

2019-06-15 22:22

南投縣長獎466人齊聚頒獎 爸媽比孩子開心

2019-06-15 17:28

富邦官方計步APP「健康正動力」走100步即捐1元

2019-06-15 21:18

10個月省2座101高紙餐盒 協和換鐵便當愛心不變

2019-06-16 08:05

國民黨高市立委初選一、四選區 王齡嬌、徐慶煌出線

2019-06-16 11:23

10歲鍾愛阿瓦羅 畫風像老靈魂

2019-06-16 00:07

300海豚現身 福隆國際沙雕挑戰金氏世界紀錄成功

2019-06-15 17:50

影／台灣油礦陳列館大變身 帶你下地心一窺油氣探採

2019-06-15 17:02

建商看準墾丁的觀光優勢 打造14棟彩色屋

2019-06-15 19:24

大社工業區降編案生變？居民要中央官員說清楚

2019-06-15 18:10

韓國瑜因登革熱連番被黑 王淺秋：韓黑供應鏈

2019-06-15 21:04

5位知名民歌手 周六晚台東開唱憶當年

2019-06-15 21:11

精華區中正公園蓋停車場 桃園藝文園區居民說NO

2019-06-16 14:52

新北「天坑」驚動市長 明出動透地雷達找原因

2019-06-16 11:45

藍高市一選區王齡嬌勝出 無黨籍議員朱信強也要參戰

2019-06-16 13:08

祕境搶拍網美照 小心「網美」變「亡美」

2019-06-16 07:59

馬沙溝海灘大流失 一見雙雕沙雕另闢「沙」場

2019-06-15 21:08

花蓮淨海 清出200公斤廢棄漁網和寶特瓶

2019-06-15 18:12

承租三分鐘熱度 都市「開心農場」退燒

2019-06-15 22:51

High上天 桃園熱氣球嘉年華8天不間斷

2019-06-15 23:33

民眾質疑 石化業轉型高值化喊假的嗎 ?

2019-06-15 19:21

台科大「護村神樹」 終於可呼吸了

2019-06-15 23:47

漢語拼音vs.通用拼音 中市捷運、街道不同調

2019-06-15 19:24

新豐紅樹林大整修 配合施工封閉到明年3月底

2019-06-16 10:38

桃園熱氣球嘉年華光雕秀 鄭文燦：體驗幸福經濟學

2019-06-15 22:42

基市府為大齡男女牽紅線 花漾組今天熱鬧登場

2019-06-16 15:27

韓國瑜造勢效益 雲林旅宿業提升1成多

2019-06-16 12:51

重現客家屯墾情 花蓮市公所盼成打卡景點

2019-06-15 17:28

打通了！ 中巿環太東路欣豐橋至溪洲橋段7月通車

2019-06-16 10:49

社子島自救會圍座車要求聽心聲 柯文哲未下車

2019-06-15 17:24

宜蘭潛水從海底撈出30公斤垃圾 8成都是可回收

2019-06-15 17:26

台中轉運中心僅3線公車停靠 交通局：將引入熱門路線

2019-06-16 12:14

影╱山坡土地開挖前「停看聽」以免違反水保法遭開罰

2019-06-15 22:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top