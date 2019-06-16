斗六公所借場地辦總統投開票 卻遭同公部門要租金

2019-06-16 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林斗六市公所為辦理明年總統、立委選舉選務工作，向經濟部斗六工業區服務中心借場地，但卻得收場租1萬5千到1萬8千元不等；工業區服務中心則回應，無償租借得依規定申請。

斗六公所民政課長廖家偉在臉書上貼文指出，「也許我錯了！從小不曉得被誰教育，能多做一點是好事，尤其是眾人的事。」他為了讓人民行使投票選舉順利，到服務中心借場地卻屢遭碰壁。

他說，歷經三次之後對方終於同意，但要租借的話每4小時3000元，不滿以4小時計，佈置加上投票當天算一算約1萬5000到1萬8000元，他很感謝目前有82個單位無條件「免費」借用場地的公家機關、宮廟、社區及公益團體。

斗六市公所指出，因榴南里選舉人數逾1500人，配合中央選舉委員會規定，得另設立選務工作投開票所，但因服務中心要求得付場地費，公所因選舉經費不足無法支應，只能另尋其他單位協助。

市長林聖爵表示，為了辦理明年總統選舉，公所已借了82個單位的場地，但唯獨斗六工業區服務中心不肯幫忙，公所也不是一己之私要辦活動，而是中央託付任務，期望同為行政部門可以互相幫忙，且如果所有投開票所都比照要租金，無形中是浪費公帑。