打造友善校園 雲林縣府5千萬提升運動遊戲場

2019-06-16 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣聯美國小等5所小學的校園遊樂設施、球場與操場，出現排水不良、老舊或不堪使用等問題，縣長張麗善近日要求教育處及相關單位全面檢視運動及遊戲場安全性，並將以5千萬元經費進行設施整修，打造友善校園。

二崙鄉義賢國小創校迄今62年，一甲子沒有活動中心可用；校長廖琦正說，學校若要舉辦室內活動，得將圖書室裡頭的桌椅搬離，雖然圖書室是兩間教室打通，但如果要讓全校師生擠進去，僅能勉強舉辦小型活動。

他表示，就連六年級學生要畢業，也找不到地點辦畢業典禮，一直以來只能臨時搭建棚子，師生們都盼望有個舒適的室內空間能運動或辦活動。

大埤鄉仁和國小綜合球場在民國82年興建完工啟用迄今，校長洪千惠說，球場有簡易的足球門和籃球架，平時除給學生上體育課或辦活動，也開放給社區居民或隔壁幼兒園使用，但球場是簡易水泥地舖面，多年來早已老舊，也有多處裂縫不平整、排水性不良等問題。

立委劉建國日前也接獲多所學校和家長會陳情，劉表示，許多學校校園設備亟需改善，像是大埤鄉聯美國小校內遊戲器材已有17年歷史，多次修修補補有安全及危險疑慮，盼縣府正視校園設施問題。