雲林耗資1.4億元 打造首座綜合社會福利館

2019-06-16 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣府推動少子化與人口老化友善政策，向中央爭取前瞻補助與縣府自籌共1.4億元，將在虎尾圖書館旁占地兩公頃，打造雲林縣第一座綜合社會福利館，日前動工預計明年底完工，將成為雲林社會福利基地，提供更多元的社福服務。

縣府社會處長林文志表示，綜合社會福利館除有運動健身及遊戲場，還設有老人日照、托育中心、輔具資源中心等空間，還有婦女紓壓空間、長者交流空間及相關休憩場域，服務對象不分男女老幼及身心障礙者，設備一應俱全。

縣長張麗善說，雲林出生人數有明顯遞減，為帶動提高生育率與營造更豐富的托育能量，向中央爭取8200萬元補助，其他由縣府自籌及雲林縣公益彩券盈餘支應，來打造綜合社會福利館。

她表示，目前雲林西螺、北港設有托育資源中心，虎尾、台西、北港及西螺則設置家社會福利服務中心，未來也逐步再建設4處公共托育家園、2處托育資源中心及3處社會福利服務中心。

另，為刺激縣內生育率，雲林生育補助今年起從8千元提高為1萬，第2胎可領1萬5千元，也持續推動祖孫托育補助等各項托育措施，減輕家長負擔。在中央、縣府經費及公益彩券盈餘分配款補助，「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」為主要目的，逐步規，提供各項平價、社區化且高品質的友善托育資源及軟硬體設施，期許透過資源整合降低家庭照顧壓力，提高民眾生活品質。