雲林耗資1.4億元 打造首座綜合社會福利館
雲林縣府推動少子化與人口老化友善政策，向中央爭取前瞻補助與縣府自籌共1.4億元，將在虎尾圖書館旁占地兩公頃，打造雲林縣第一座綜合社會福利館，日前動工預計明年底完工，將成為雲林社會福利基地，提供更多元的社福服務。
縣府社會處長林文志表示，綜合社會福利館除有運動健身及遊戲場，還設有老人日照、托育中心、輔具資源中心等空間，還有婦女紓壓空間、長者交流空間及相關休憩場域，服務對象不分男女老幼及身心障礙者，設備一應俱全。
縣長張麗善說，雲林出生人數有明顯遞減，為帶動提高生育率與營造更豐富的托育能量，向中央爭取8200萬元補助，其他由縣府自籌及雲林縣公益彩券盈餘支應，來打造綜合社會福利館。
她表示，目前雲林西螺、北港設有托育資源中心，虎尾、台西、北港及西螺則設置家社會福利服務中心，未來也逐步再建設4處公共托育家園、2處托育資源中心及3處社會福利服務中心。
另，為刺激縣內生育率，雲林生育補助今年起從8千元提高為1萬，第2胎可領1萬5千元，也持續推動祖孫托育補助等各項托育措施，減輕家長負擔。在中央、縣府經費及公益彩券盈餘分配款補助，「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」為主要目的，逐步規，提供各項平價、社區化且高品質的友善托育資源及軟硬體設施，期許透過資源整合降低家庭照顧壓力，提高民眾生活品質。
未來亦透過前瞻性計畫及公益彩券盈餘分配款補助爭取更多托育資源的建置，將新建4處公共托育家園、2處托育資源中心及3處社會福利服務中心，讓家有幼童之家庭皆能就近獲得平價及品質優良之照顧服務，以提高縣內生育率，滿足家庭照顧需求。
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