崑山科大表揚才藝、品德、學習楷模畢業生

2019-06-15 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



崑山科技大學今天舉辦畢業典禮，歡送2900多名畢業生，多位畢業生不僅專業領域上表現傑出，才藝、品德、學習態度涵養更是學弟妹楷模。

機械與能源研究所博士班「馬爺爺」馬敏雄，因家人的支持一直保有學習熱忱，102年進入電機系碩士在職專班，兩年後順利畢業，104年進入機械系博士班就讀，今年78歲取得博士學位，是「活到老學到老」的最佳楷模，他四弟馬嘉利是崑大前體育室主任、長女馬琇芬是崑山工專化工科校友，他是家族第三位崑大人。

房地產開發與管理系胡璇中因妥瑞症及併發恐慌症困擾，數度課堂上中斷學習，但她從不放棄，大學四年過得充實又忙碌，身兼多職的她不僅是系會美宣長、服務志工、網路繪師，去年入圍總統教育獎，獲得「奮發向上優秀學生獎」，及全國僅5名的「蕭錚博士教育獎學金」，畢業典禮獲頒「傑出專業榮譽獎」，已經獲得房地產業界錄用。

今年應屆畢業生包括碩士在職專班陳慶章、許淑娟、日間部碩士班陳宥翔等人，家中都有崑山人，不僅有父女檔、母子檔還有夫妻檔，「家人共學」宛如成為新潮流。

幼兒保育系進修部陳奕禎因一雙兒女及任職的幼兒園園長鼓勵，畢業多年後再次踏入校園，秉持著「不做則已，要做就要盡善盡美」的原則，在工作、家庭與課業中找到平衡，順利完成大學學業。

休閒遊憩與運動管理系進修部陳益銓以藝名「小螺絲」闖蕩街頭，融合多項雜耍風格進行劍玉表演，自2014年首度參賽起，國內外競賽已累積4座冠軍、4座亞軍、3座季軍，是最年輕的七段劍玉師，今年更獲得與華語流行音樂女歌手蔡依林拍攝廣告的機會，在影片中大秀矯捷的好身手。