親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

經濟解析／港府緩修送中條例 顯示北京為「錢」低頭

新北也出現天坑？初步研判是台電破管導致路面破洞

少子化多嚴重？嘉縣畢業生個位數學校達4成

2019-06-15 22:22聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣長翁章梁今天在創新學院，表揚397名高中、國中小、幼兒園和補校縣長獎得主。受少子化影響，班級及學生人數逐年下降，107學年度國小畢業生個位數的就有49校，占全縣122所國小40%，其中光華及沙坑國小各只有1名畢業生，貴林、瑞里、仁和、十字及豐山國小也只有2名畢業生。

翁章梁致詞時表示，縣長獎是最高榮譽，是對畢業生各種表現的肯定，希望每位同學在人生每一個階段，都能拿到「縣長獎」，也祝福每一位畢業生滿載行囊，邁向人生的新階段。

翁章梁說，恭喜大家學習階段成果地豐收，見證辛勤耕耘的果實，期勉獲獎同學持續學習、增廣見聞，累積知識及經驗，建構出自己想法及價值觀，修養品德，學習待人處事，尤其對人事物都要感恩，時時記住別人施予的恩惠，未來以實際行動回饋，讓感恩的情延續下去。

畢業生人數雖然少，但學生表現依舊亮眼。光華國小王宏恩課堂上認真學習，閒暇之餘喜歡閱讀。由於學生人數減少，掃地和勞動性的服務工作相對增加，他從不埋怨，一樣一樣完成工作。在運動場上，王宏恩也是亮眼星星，籃球、足球、棒球樣樣精通。

沙坑國小邱柏傑參加混齡編班，與五年級3名學生合併成高年級一起上課，他擅長國樂樂器「笙」，曾獲嘉義縣國樂絲竹樂比賽團體組優等獎，喜歡游泳及樂樂棒球。邱柏傑在校表現優異，學習認真，自動自發，曾榮獲年度模範生。

嘉義縣長翁章梁（左）、教育處長鄧進權（右）與縣長獎得主、家長一起合影留念。圖／嘉...
嘉義縣長翁章梁（左）、教育處長鄧進權（右）與縣長獎得主、家長一起合影留念。圖／嘉義縣政府提供
分享
燒坑國小邱柏傑在校表現優異，學習認真、曾榮獲年度模範生，今年榮獲縣長獎。圖／嘉義...
燒坑國小邱柏傑在校表現優異，學習認真、曾榮獲年度模範生，今年榮獲縣長獎。圖／嘉義縣政府提供
分享
嘉義縣長翁章梁（左）、教育處長鄧進權（右）與縣長獎得主、家長一起合影留念。圖／嘉...
嘉義縣長翁章梁（左）、教育處長鄧進權（右）與縣長獎得主、家長一起合影留念。圖／嘉義縣政府提供
分享
嘉義縣長翁章梁（左）、教育處長鄧進權（右），與縣長獎得主、家長一起合影留念。圖／...
嘉義縣長翁章梁（左）、教育處長鄧進權（右），與縣長獎得主、家長一起合影留念。圖／嘉義縣政府提供
分享
光華國小王宏恩課堂上認真學習，閒暇之餘喜歡閱讀，今年榮獲縣長獎。圖／嘉義縣政府提...
光華國小王宏恩課堂上認真學習，閒暇之餘喜歡閱讀，今年榮獲縣長獎。圖／嘉義縣政府提供
分享

翁章梁國樂
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

台南建城將滿400年 民間：:屆時還剩什麼古物可紀念？

2019-06-15 15:32

台南古蹟又被破壞！ 北區三分子日軍靶溝怪手直接壓上去

2019-06-15 12:27

嘉義縣大埔美工業區 與宣傳落差大？

2019-06-14 23:12

3孫女獲市長獎 退休教師樂透

2019-06-14 23:03

林耿清家族故居將拆建不砍樹 邀藝術家辦展

2019-06-14 22:59

台塑放流魚苗 已破5百萬尾

2019-06-14 22:45

台南名人林耿清故居 建商舉辦人文藝術系列活動

2019-06-14 21:14

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

高市渡輪暑期市民價 憑身分證投幣每趟25元

2019-06-14 22:50

半夜狂敲門 屋主開門傻眼「一頭牛在撞我家門」

2019-06-15 14:33

桃園熱氣球嘉年華開幕 小小兵Minions超萌亮相

2019-06-15 12:03

基隆嚴查改裝車 噪音、防燙蓋不全 都當場告發

2019-06-15 12:04

爭取登革熱經費卻被說沒發文 高市府：過去3年都要得到

2019-06-15 19:53

台南古蹟又被破壞！ 北區三分子日軍靶溝怪手直接壓上去

2019-06-15 12:27

中捷綠線18站命名爭議多 地方人士熱議「微調」

2019-06-15 17:59

美食新天地／「民宿旁邊」冰店 好吃沒負擔

2019-06-14 23:42

大水淹不死紅火蟻恐蔓延 桃竹苗提案籲中央增防治經費

2019-06-15 17:26

僅剩7隻標本的台灣雲豹 宜蘭看得到

2019-06-15 10:41

《台北星期天》翻版？誰家沙發走失躺路中網友笑翻

2019-06-15 17:25

父女上陣 前議員呂子昌承諾無償捐地開路

2019-06-15 12:50

台南建城將滿400年 民間：:屆時還剩什麼古物可紀念？

2019-06-15 15:32

300海豚現身 福隆國際沙雕挑戰金氏世界紀錄成功

2019-06-15 17:50

桃園街頭藝人620組報考創新高 李炳輝也來挑戰

2019-06-15 11:58

新北也出現天坑？初步研判是台電破管導致路面破洞下陷

2019-06-15 21:33

南投縣長獎466人齊聚頒獎 爸媽比孩子開心

2019-06-15 17:28

舊兒童樂園今開放 2遊具僅供拍照

2019-06-14 23:20

影／台灣油礦陳列館大變身 帶你下地心一窺油氣探採

2019-06-15 17:02

用繩子連接夢想 高雄繩索救援隊帶國旗奪冠

2019-06-15 10:42

警友主任好貼心 警察節贈300隻手電筒強化裝備

2019-06-15 14:46

掰掰30年老舊廚房 這一招讓波麗士舒適享用三餐

2019-06-15 14:34

內湖➡市府跳蛙公車 上架開放預購 7月20人成行

2019-06-14 22:32

馬英九泳渡澎湖灣 完成開心像孩童比YA

2019-06-15 12:24

帆船基隆嶼繞島賽空拍機勾船桿「墜機」 數萬元飛了

2019-06-15 14:03

SOGO BIG CITY館年中慶 好康樣樣來

2019-06-15 11:30

響應世界海洋日竹南龍鳳漁港淨灘 清出3.5噸垃圾

2019-06-15 16:33

南投8座天空之橋 縣庫金雞母

2019-06-14 23:55

國軍走進鄉里 藝工隊高顏值大跳韓舞嗨翻全場

2019-06-15 12:48

花蓮淨海 清出200公斤廢棄漁網和寶特瓶

2019-06-15 18:12

封5年台灣龍珠基隆嶼開放登島 林右昌：25日沒問題

2019-06-15 12:02

韓國瑜因登革熱連番被黑 王淺秋：韓黑供應鏈

2019-06-15 21:04

大社工業區降編案生變？居民要中央官員說清楚

2019-06-15 18:10

中彰投減債開源節流 南投230億減到150億

2019-06-14 23:52

民眾質疑 石化業轉型高值化喊假的嗎 ?

2019-06-15 19:21

竹北運動中心太貴? 廠商偷跑 縣府：已請廠商下架

2019-06-14 22:48

台中雙十公車無進展？交通局：待簽約 明年實施

2019-06-14 23:42

台東天空有「蠶繭」？ 民眾：還真像

2019-06-15 11:46

兒童新樂園 身障玩遊具收費 北市社局：違法

2019-06-14 23:11

嘉義縣大埔美工業區 與宣傳落差大？

2019-06-14 23:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top