少子化多嚴重？嘉縣畢業生個位數學校達4成

2019-06-15 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣長翁章梁今天在創新學院，表揚397名高中、國中小、幼兒園和補校縣長獎得主。受少子化影響，班級及學生人數逐年下降，107學年度國小畢業生個位數的就有49校，占全縣122所國小40%，其中光華及沙坑國小各只有1名畢業生，貴林、瑞里、仁和、十字及豐山國小也只有2名畢業生。

翁章梁致詞時表示，縣長獎是最高榮譽，是對畢業生各種表現的肯定，希望每位同學在人生每一個階段，都能拿到「縣長獎」，也祝福每一位畢業生滿載行囊，邁向人生的新階段。

翁章梁說，恭喜大家學習階段成果地豐收，見證辛勤耕耘的果實，期勉獲獎同學持續學習、增廣見聞，累積知識及經驗，建構出自己想法及價值觀，修養品德，學習待人處事，尤其對人事物都要感恩，時時記住別人施予的恩惠，未來以實際行動回饋，讓感恩的情延續下去。

畢業生人數雖然少，但學生表現依舊亮眼。光華國小王宏恩課堂上認真學習，閒暇之餘喜歡閱讀。由於學生人數減少，掃地和勞動性的服務工作相對增加，他從不埋怨，一樣一樣完成工作。在運動場上，王宏恩也是亮眼星星，籃球、足球、棒球樣樣精通。