中華醫大畢典 熊抱哥小小兵人偶帶頭校園巡禮

2019-06-15 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



中華醫事科大今天舉行畢業典禮，8隻知名的卡通動物人偶穿梭會場與畢業生開心互動，並找來偶像團體玖壹壹壓軸演出，淡化畢業離愁，歡喜迎接人生下一個旅程，日夜間部、研究所2260名畢業生在師長與學弟妹的祝福下互道珍重再見。

中華醫大今年畢業典禮有別以往，校園巡禮由火紅的LINE貼圖和卡通動物人偶擔任前導，熊抱哥、熊大、兔兔、佩佩豬、小小兵、小熊維尼和米奇、米妮等8隻可愛的人偶現身校園，與校長曾信超及學校主管、畢業班導師一起帶領畢業生前進會場，引來大家的驚喜和爭相拍照。

典禮由副校長兼教務長楊堉麟推薦全體畢業生，校長曾信超發畢業證書及撥穗，董事會成員、前校長林壽宏、林金鵬、中山大學校長林國斌及各級學校代表、台南市立醫院院長蔡良敏等外賓和家長以熱烈掌聲為畢業生祝賀。

曾信超致詞時以學校新穎的教學設備及校園創新的學習環境、國際生成長等實景實例製成投影片，和各界貴賓、家長及畢業生分享學校這4年來的蛻變成果，並以「學習祝福、停止咒詛」的故事告訴畢業生。

他說，有一對父母因經常對兒子口出惡語、導致關係惡劣，親子如仇人。經諮商師建議停止對兒子的咒罵，多想他好的一面、多說他的話試看看，沒想到這對父母接受諮商師的建議也付諸行動後，親子關係竟然慢慢的變好，重拾家庭和樂時光。

曾信超期勉畢業生，灑下詛咒的種子就收到詛咒，灑下祝福的種子，收成就是祝福；生命中要學習多與人為善，多祝福別人，多說好話，少說別人的壞話，帶著這樣的正向思維和態度與人相處，人際必能圓融，事業也能成功，請大家一起學習祝福別人。

新任董事長鄭啟瑞以自己創作的台語文四句聯來勉勵畢業生：「中華醫大通人知，培養尚好的人才，各行各業攏真愛，華醫名聲通四海」。鄭啟瑞表示，學校的發展需要大家共同努力，大家同心協心創造好名聲，因為中華醫大是大家的母校，期許每一位華醫人都能盡情發揮所長與母校共榮。

畢業生德智體群等各獎項共有225人獲獎，市長獎由二護理四B林壬如獲得；台南市議長獎四製劑四A王琳絜、護五甲郭翊亭；家長會菁英獎有職安五甲馮于芹、幼保五甲盧雅靖、食營五丙蔡怡葶、護理五乙盧科銘、醫技五乙黃渝雅；大專優秀青年獎得獎的有夜二護理四A蔡欣雅等6人；體育成績優良獎獲獎有職安五甲張梓瑩等6人。

學習特優獎有四數資四A郭庭豪等49人；服務獎有二醫技四A詹誌賢等44人；全國校友會菁英獎幼保五甲林佳緣、護理五乙王尹彤；台南市校友會菁英獎二護理四A陳玟淯、二護理四B丁湘芬；勤學獎有四食營四A卓家弘等20人；操行成績優良獎有四數資四A陳思豫等46人；全勤獎有四護理四A楊琇文等42人。