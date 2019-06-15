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「台南過生活 呷頭路」就業博覽會 2千多求職者參加

2019-06-15 21:10聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市政府今天在南臺科大舉辦「台南過生活 台南呷頭路」就業博覽會，邀集服務、傳產、科技等業115家廠商釋出4550多個工作機會，台積電、大立光電、群創光電、台糖長榮酒店、臺南紡織、迷客夏、碳佐麻里、環球水泥、海底撈火鍋、台灣穗高、奇菱科技等有1446個月薪超過3萬元以上職缺，2300多名求職者，初步媒合率50.2%。

活動由南臺科大學生社團國標舞社的Cha Cha舞蹈表演熱鬧開場，現場由勞工局長王鑫基和南臺科技大學校長盧燈茂、臺南市榮民服務處處長蘇再勝等參與啟動儀式。

南臺科大校長盧燈茂致詞時表示，感謝市政府每年於畢業季結合校、內外資源與臺南市政府勞工局合作辦理就業博覽會，希望剛畢業的社會新鮮人好好把握這次就博會的機會，找到適合自己的好工作。同時鼓勵大家要投資自己，藉由報名在職專班課程自我提升職場競爭力，讓人生更精彩。盼今日這場盛會能留住人才在地就業，在台南過生活、在台南呷頭路，創造繁榮大台南。

市政府勞工局長王鑫基表示，會場有眾多免費貼心的求職服務如「CPAS職涯諮詢」、「求職托兒專區」、「妝髮水噹噹」、「按摩紓壓」、「職場體驗-木工DIY手作」等，另邀請企業主到現場提供「面試模擬」服務，幫助求職者做全面性的履歷健檢，同時設置「職安顧健康」專區，為求職者進行工作能力評估健康諮詢，還有勞工局職安健康處同仁提供職安相關法令諮詢，一起為求職者健康把關。

現場還提供「投履歷送好康」，鼓勵在場朋友多投遞履歷抽全聯500元禮券大獎，投遞１家以上可獲禮品，投3家還有摸彩券，最後由投遞3家履歷的兩位幸運求職者獨得。

會場還有職場體驗專區-木工DIY及彩妝職場體驗更是大排長龍，其中參與木工DIY體驗的陳小姐表示，市府的就博會真的很不一樣，除了可親自體驗木工製作外，對於二度就業者婦女，還有托兒專區協助托兒照顧問題，讓她可以專心求職面試；參與彩妝職場的民眾也表示，第一次看到就博會有結合彩妝教學體驗的課程覺得很新奇，馬上就報名參加，她覺得很實用，除了可瞭解基本化妝技巧，更讓自己找工作時更加有自信。

勞工局職訓就服中心表示，除7月份預計辦理1場次中型徵才活動，另下半年尚有2場次的大型就博會，求(轉)職者可留意中心網站資訊，或使用「台南工作好找APP」進行活動查詢，需要進一步專人諮詢服務可電洽（06）6330820。

台南市政府今天在南台科大舉辦就業博覽會，2300多求職者到場。記者周宗禎/攝影
台南市政府今天在南台科大舉辦就業博覽會，2300多求職者到場。記者周宗禎/攝影
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台南市政府今天在南台科大舉辦就業博覽會。記者周宗禎/攝影
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台南市政府今天在南台科大舉辦就業博覽會，2300多求職者到場。記者周宗禎/攝影
台南市政府今天在南台科大舉辦就業博覽會，2300多求職者到場。記者周宗禎/攝影
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