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馬沙溝海灘大流失 一見雙雕沙雕另闢「沙」場

2019-06-15 21:08聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

臺南夏季盛事「一見雙雕藝術季」，即將在6月29日展開！往年沙雕展使用沙子，皆取自「馬沙溝濱海遊憩區」海灘，今年卻發現海岸沙洲嚴重流失，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，決定另闢「沙」場，在園區南邊堤防旁，經東北季風吹拂移動下，屯積了一堆沙把防汛道路給淹沒，於是就地取材挖掘，以作為沙雕創作素材，待活動結束再歸還給海岸。

雲管處徐振能處長表示，近來年受到人為設施、氣候變遷、海平面上升、颱風暴潮等影響，馬沙溝濱海遊憩區，從民國96年併入管理處至今13年，沙洲流失深達約90至100公尺。為了保護海岸景觀及養灘，因此今年沙雕創作不再取材海岸線，而是利用周邊的風吹沙作為素材，並要藉活動舉辦，告訴民眾環境保護重要性。

徐振能處長指出，因應環境變化，馬沙溝園區將重新定位規劃，未來不只是海水浴場戲水功能，初期先以濱海露營作為休旅基地，後期則轉換成為旅館經營模式，為嘉南地區增加一處度假勝地，帶動沿海觀光，現在已有許多業者有興趣。

目前馬沙溝3D彩繪村正如火如荼進行沙雕創作，作品這幾天雖遭到暴雨侵襲，幸好引進日本「硬地堆沙工法」，以及環保膠黏著發揮作用，才保佑平安無代誌，避免了沙崩垮流走危機。

藝術總監陳坤田指出，海灘因底下是沙子，水不會流動帶走沙子，但在陸地上基座容易被水流掏空而崩塌損壞，因此硬地堆沙工法，重點在於基座底部囤積堆疊沙包，大雨來時水會被排走，但上面沙子就穩定留下了。

馬沙溝3D彩繪村沙雕展，結合馬沙溝社區廟宇文化，推出懷舊風十足「戲棚下」、搭配傳統建築、營造在地人文「漁湧豐收」，以守護環境為主題的「英雄排排站」、誰拍誰的「猴塞雷」等四大主題，總共6座沙雕，動用了150噸沙子。

管理處呼籲，遊客如到現場欣賞藝術家創作，請務必遵守安全警戒標示，不要隨意進入工作區域內圍觀，避免發生危險事件。

「一見雙雕藝術季」將在6月29日開幕，今年除有「沙雕」及「鹽雕」展外，更首度加入動態影音的「光雕」，期望能吸引許多遊客前來參觀。相關活動訊息洽06-7861000或連結雲嘉南好好玩粉絲團查詢。

一見雙雕沙雕季作品陸續完成，吸引遊客參觀。記者吳淑玲/翻攝
一見雙雕沙雕季作品陸續完成，吸引遊客參觀。記者吳淑玲/翻攝
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一見雙雕沙雕季另覓沙源。記者吳淑玲/翻攝
一見雙雕沙雕季另覓沙源。記者吳淑玲/翻攝
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一見雙雕沙雕季作品陸續完成。記者吳淑玲/翻攝
一見雙雕沙雕季作品陸續完成。記者吳淑玲/翻攝
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沙雕彩繪村國家風景區
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