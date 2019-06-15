親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜拒絕一國兩制 「除非Over My Dead Body」

射箭／逆轉勝3度冠軍美國 複合弓女團奪史上第2金

文學要醬玩！台灣館推出文學線上遊戲

2019-06-15 17:25聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

國立臺灣文學館2019年想讓整個臺灣成為文學遊樂場！除了日前發表的「夢獸之島」線上數位遊戲，近日更有針對成人、難度倍增，玩家苦戰的神作「小封神藏寶圖」城市文學解謎遊戲。玩家必須具備破關的執著力，甚至實際走訪解謎地點，才能在耐心、體力之外，得到過關的無價之寶──開心。

「小封神藏寶圖」是章回小說形式的城市解謎遊戲，以臺南作家許丙丁的名著《小封神》為題材，結合臺南市區老廟、古蹟為背景。玩家須扮演故事的主角「呂善安」，在不同的地景與各路神明、妖怪相遇，逐一解開「小封神藏寶圖」隱藏的秘密。

臺文館館長蘇碩斌表示，在文化部大力支持文化內容創新，臺文館也努力將藏品運用與文學大眾化，這款以許丙丁《小封神》為發想；委請「臺北地方異聞工作室」將藏品故事轉譯的遊戲腳本之外，還另外製作了「夢獸之島」線上遊戲，未來將有更多文學跨足遊戲市場的產品。

「小封神藏寶圖」不僅是城市解謎，更是一款「交錯實境遊戲」（Alternative Reality Game, ARG）。第一階段玩家解開最終關卡後，出現來自日治時期的謎樣訊息，與6月15日快閃現身臺文館的呂善安息息相關；他在作家盛浩偉的講座後，發表了「文學將死」的宣言，號召玩家一同加入拯救文學的行列。

下一階段的行動是什麼？文學家與其他文學館舍將會如何被捲入其中？臺文館邀請各位持續關注遊戲的後續發展。點閱遊戲解謎網站http://www.tpelegend.com/thecrazygodsshow/，冒險從此開始。

 

台灣文學館將文學結合線上遊戲 。圖/台文館提供
台灣文學館將文學結合線上遊戲 。圖/台文館提供
分享
台灣文學館將文學結合線上遊戲 。圖/台文館提供
台灣文學館將文學結合線上遊戲 。圖/台文館提供
分享

臺南快閃
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

台南古蹟又被破壞！ 北區三分子日軍靶溝怪手直接壓上去

2019-06-15 12:27

嘉義縣大埔美工業區 與宣傳落差大？

2019-06-14 23:12

3孫女獲市長獎 退休教師樂透

2019-06-14 23:03

林耿清家族故居將拆建不砍樹 邀藝術家辦展

2019-06-14 22:59

台塑放流魚苗 已破5百萬尾

2019-06-14 22:45

台南名人林耿清故居 建商舉辦人文藝術系列活動

2019-06-14 21:14

台塑放流魚苗總數創新高 今年突破5百萬尾

2019-06-14 15:58

台南手心翻轉農場啟動 身障孩子的快樂農場

2019-06-14 14:58

嘉義縣新開發大埔美工業區 議員批低薪無就業誘因

2019-06-14 13:28

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

荒廢閒置近20年 苗栗濱海遊憩區有機會變身影城

2019-06-14 21:26

盧秀燕被綠議員趕出議場 藍營：昨情人今天變臉？

2019-06-14 18:06

高市渡輪暑期市民價 憑身分證投幣每趟25元

2019-06-14 22:50

高雄社會局長葉壽山辭官 返屏東參選立委

2019-06-14 22:13

半夜狂敲門 屋主開門傻眼「一頭牛在撞我家門」

2019-06-15 14:33

桃園熱氣球嘉年華開幕 小小兵Minions超萌亮相

2019-06-15 12:03

基隆嚴查改裝車 噪音、防燙蓋不全 都當場告發

2019-06-15 12:04

為水母湖濕地公園向總統請命馬上有效？ 高市府：早在做

2019-06-14 20:38

台南古蹟又被破壞！ 北區三分子日軍靶溝怪手直接壓上去

2019-06-15 12:27

美食新天地／「民宿旁邊」冰店 好吃沒負擔

2019-06-14 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top