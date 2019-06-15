文學要醬玩！台灣館推出文學線上遊戲

2019-06-15 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國立臺灣文學館2019年想讓整個臺灣成為文學遊樂場！除了日前發表的「夢獸之島」線上數位遊戲，近日更有針對成人、難度倍增，玩家苦戰的神作「小封神藏寶圖」城市文學解謎遊戲。玩家必須具備破關的執著力，甚至實際走訪解謎地點，才能在耐心、體力之外，得到過關的無價之寶──開心。

「小封神藏寶圖」是章回小說形式的城市解謎遊戲，以臺南作家許丙丁的名著《小封神》為題材，結合臺南市區老廟、古蹟為背景。玩家須扮演故事的主角「呂善安」，在不同的地景與各路神明、妖怪相遇，逐一解開「小封神藏寶圖」隱藏的秘密。

臺文館館長蘇碩斌表示，在文化部大力支持文化內容創新，臺文館也努力將藏品運用與文學大眾化，這款以許丙丁《小封神》為發想；委請「臺北地方異聞工作室」將藏品故事轉譯的遊戲腳本之外，還另外製作了「夢獸之島」線上遊戲，未來將有更多文學跨足遊戲市場的產品。

「小封神藏寶圖」不僅是城市解謎，更是一款「交錯實境遊戲」（Alternative Reality Game, ARG）。第一階段玩家解開最終關卡後，出現來自日治時期的謎樣訊息，與6月15日快閃現身臺文館的呂善安息息相關；他在作家盛浩偉的講座後，發表了「文學將死」的宣言，號召玩家一同加入拯救文學的行列。

下一階段的行動是什麼？文學家與其他文學館舍將會如何被捲入其中？臺文館邀請各位持續關注遊戲的後續發展。點閱遊戲解謎網站http://www.tpelegend.com/thecrazygodsshow/，冒險從此開始。