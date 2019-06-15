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郭台銘2度到林聰明沙鍋魚頭 大啖雞肉飯

2019-06-15 14:39聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義市文化路夜市排隊名店—林聰明沙鍋魚頭，躍上國際Netflix「世界小吃」節目，鴻海集團董事長郭台銘繼5月26日到沙鍋魚頭店大啖美食，今天中午二度到店內享用午餐，郭食量好，和上次一樣，吃2碗火雞肉飯及沙鍋魚頭，與第三代傳人林佳慧單獨會談，聆聽她分享生活工作經驗。

郭台銘說「這就是年輕人潛力，所以還是要一步一步做，一點一 點變，有實績，漸漸地大家就能接受你，我願意聽你意見，用不同方法做更多事」，大家說庶民經濟不能搞高科技，錯，庶民經濟加知識經濟就是高科技，他雖走政治路線，但政治背後是協助拚經濟，替經濟服務。

郭好奇林佳慧當初怎麼會回來幫忙？做過什麼改變？林佳慧說，她18歲考上觀光系到台北求學，首次離家想到外面獲更多經驗，但家裡人手不夠，想留台北說不出口，畢業後回家，「這就是我回家的路」， 回家後常和家人爭執，只為了要把收錢鐵罐子改收銀機、人工改洗碗機。

她在網路賣沙鍋魚頭，自己弄自己包，結果包完被媽媽賣給店裡客人，沒辦法出貨， 很生氣，大吵一架， 遇到困惑會到廟裡求神明引導，後來想開了改變策略，趁爸媽旅行改變，裝冷氣、弄網站、 宅急便、收銀機、開新店，過段時間，爸媽覺得很好，吸引更多客人，一天賣5000份，客人等2個半小時還願等，如此證明給父母看，行銷策略正確。

她說，沙鍋魚頭是阿公家常手路菜菜尾湯，因為愛釣魚將魚頭炸過，加入變沙鍋魚頭，特色是煮100人份大鍋，可以小分ㄧ人ㄧ碗享用，免費加湯也是人情味傳承，店內菜單用台灣閩南語羅馬字拼音菜單，分享在地文化故事，總店3個建物用餐區都是檜木老屋，裝潢結合在地特色，越在地才越國際，不要開分店。

林佳慧說，「希望國外民眾走進台灣， 品嘗在地小吃，這是我們品牌精神最重要地方，有機會把中央廚房建設好，但最重要先訓練好團隊員工，這樣才能真正行銷MIT外銷國際」。

鴻海集團董事長郭台銘(左)繼5月26日到嘉義市林聰明沙鍋魚頭店大啖美食，中午二度...
鴻海集團董事長郭台銘(左)繼5月26日到嘉義市林聰明沙鍋魚頭店大啖美食，中午二度到店內享用午餐，郭食量好，和上次一樣，吃2碗火雞肉飯及沙鍋魚頭，與第三代傳人林佳慧(右)單獨會談。圖／讀者提供
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鴻海集團董事長郭台銘(右)繼5月26日到嘉義市林聰明沙鍋魚頭店大啖美食，中午二度...
鴻海集團董事長郭台銘(右)繼5月26日到嘉義市林聰明沙鍋魚頭店大啖美食，中午二度到店內享用午餐，客人爭相與郭董合影。圖／讀者提供
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鴻海集團董事長郭台銘(右三)繼5月26日到嘉義市林聰明沙鍋魚頭店大啖美食，中午二...
鴻海集團董事長郭台銘(右三)繼5月26日到嘉義市林聰明沙鍋魚頭店大啖美食，中午二度到店內享用午餐，客人爭相與郭董合影。圖／讀者提供
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