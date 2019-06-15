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掰掰30年老舊廚房 這一招讓波麗士舒適享用三餐

2019-06-15 14:34聯合報 記者林佩均╱即時報導

民以食為天，台中市警局第三分局勤工所廳舍為30年以上老建物，尤其員警每天用餐環境的廚房、餐廳昏暗、悶熱，在勤工警友站長林東村協助下，翻新派出所廚房與餐廳，米白色牆面與廚具，配色明亮且煥然一新的感覺，讓員警不再匆促用餐，能稍稍放鬆享用熱騰騰餐點。

台中市警察局第三分局勤工派出所所長林俊昌說，他今年3月28日調任以來，有感派出所為30年以上的老建物，辦公廳舍、廚房、餐廳等各項設備老舊，而且年久失修。

林俊昌與勤工警友站站長林東村研究，發現用餐時間是員警最放鬆，能暫時放慢繁忙步調的時刻，餐廳更是每天長時間上班員警必須入內用餐的環境，決定提出「老舊廚房、餐廳改造計畫」。

林俊昌表示，站長林東村相當熱心，實地參與設計圖的討論、勘察施工現場，將原本堆滿廚房、餐廳的雜物與老舊設備汰舊換新，換上清爽明亮的米色牆面與廚具，讓員警的用餐環境煥然一新。

為慶祝警察節，昨天台中警友會第三辦事處勤工警友站邀請三分局分局長陳武康、與第三辦事處主任張燋虎，一同啟用新廚房與餐廳，並邀請派出所全體員警與地方仕紳共同享用自助百匯，不少員警稱讚，新廚房明亮又乾淨，「有家的感覺」。

昨天台中警友會第三辦事處勤工警友站與員警一同啟用新廚房與餐廳，並舉辦自助百匯慶祝...
昨天台中警友會第三辦事處勤工警友站與員警一同啟用新廚房與餐廳，並舉辦自助百匯慶祝警察節。圖／台中市警察局第三分局提供
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勤工所餐廳與廚房整修翻新，米色的牆面與廚具明亮又清爽，員警稱讚「有家的感覺」。圖...
勤工所餐廳與廚房整修翻新，米色的牆面與廚具明亮又清爽，員警稱讚「有家的感覺」。圖／台中市警察局第三分局提供
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勤工所舊式餐廳與廚房年久失修，環境昏暗又悶熱。圖／台中市警察局第三分局提供
勤工所舊式餐廳與廚房年久失修，環境昏暗又悶熱。圖／台中市警察局第三分局提供
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昨天台中警友會第三辦事處勤工警友站與員警一同啟用新廚房與餐廳，並舉辦自助百匯慶祝...
昨天台中警友會第三辦事處勤工警友站與員警一同啟用新廚房與餐廳，並舉辦自助百匯慶祝警察節。圖／台中市警察局第三分局提供
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勤工所舊式餐廳與廚房年久失修，環境昏暗又悶熱。圖／台中市警察局第三分局提供
勤工所舊式餐廳與廚房年久失修，環境昏暗又悶熱。圖／台中市警察局第三分局提供
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勤工所餐廳與廚房整修翻新，米色的牆面與廚具明亮又清爽，員警稱讚「有家的感覺」。圖...
勤工所餐廳與廚房整修翻新，米色的牆面與廚具明亮又清爽，員警稱讚「有家的感覺」。圖／台中市警察局第三分局提供
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勤工所舊式餐廳與廚房年久失修，環境昏暗又悶熱。圖／台中市警察局第三分局提供
勤工所舊式餐廳與廚房年久失修，環境昏暗又悶熱。圖／台中市警察局第三分局提供
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警察台中市
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