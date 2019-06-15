掰掰30年老舊廚房 這一招讓波麗士舒適享用三餐

2019-06-15 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



民以食為天，台中市警局第三分局勤工所廳舍為30年以上老建物，尤其員警每天用餐環境的廚房、餐廳昏暗、悶熱，在勤工警友站長林東村協助下，翻新派出所廚房與餐廳，米白色牆面與廚具，配色明亮且煥然一新的感覺，讓員警不再匆促用餐，能稍稍放鬆享用熱騰騰餐點。

台中市警察局第三分局勤工派出所所長林俊昌說，他今年3月28日調任以來，有感派出所為30年以上的老建物，辦公廳舍、廚房、餐廳等各項設備老舊，而且年久失修。

林俊昌與勤工警友站站長林東村研究，發現用餐時間是員警最放鬆，能暫時放慢繁忙步調的時刻，餐廳更是每天長時間上班員警必須入內用餐的環境，決定提出「老舊廚房、餐廳改造計畫」。

林俊昌表示，站長林東村相當熱心，實地參與設計圖的討論、勘察施工現場，將原本堆滿廚房、餐廳的雜物與老舊設備汰舊換新，換上清爽明亮的米色牆面與廚具，讓員警的用餐環境煥然一新。