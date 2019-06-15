韓國瑜造勢管制路段涵蓋消防局 警：有預留專用車道

2019-06-15 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天下午將到雲林縣人文公園參與韓粉發起的造勢活動，警方規畫管制7條道路，其中雲林縣消防局與消防局公園分隊都在管制範圍內，讓地方擔心影響消防人員救災、救護；斗六分局指出，有預留專用車道。

斗六警察分局規畫今天早上8點起到晚上10點，管制人文公園周邊大學路等7條道路，管制路段包括大學路（中山路口至府文路口）、公明路（大學路口至公園路口）、公理路（明德路至公明路）、公園路（府文路至公明路）、府文路（大學路至公園路）、中山路（明德路至仁義路）、明德路等路段。

雲林縣議會民主進步黨黨團與多位議員、民代昨天質疑進出台大醫院、雲林國中及雲林科技大學；縣長張麗善回應，大型集會依法辦理，警方有規畫相關交通疏通配套措施。

斗六警察分局指出，所有管制道路周遭都有替代道路可通行，雲林科技大學前大學路採調撥車道，雲林國中、文化中心等前路段沒有管制不受影響，台大醫院雲林分院出入口雲林路、埤口路往大學路也可通行，當地住戶不受管制可自由進出。