台南義消總隊長交接 愛心企業捐車又捐錢

2019-06-14 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市義消總隊今天晚間在總理餐廳義消總隊總隊長交接，由內政部長徐國勇頒發新任總隊長黃崇銘就任聘書外，統帥服裝有限公司、佳農（銀泰）食品有限公司、統順益科技股份有限公司捐贈消防局災情勘查車及勤務車共3輛，小北百貨有限公司捐也助義消總隊基金100萬元，期能提升義消救災能力，提供市民更多的保障。

市長黃偉哲說，代表市民向各位默默守護大台南的消防同仁及義消打火兄弟姐妺獻上祝福，並感謝卸任總隊長呂榮利在擔任義消總隊長期間對義消付出表達十二萬分的敬意。同時，他期望未來在新任總隊長黃崇銘的帶領及局長李明峯領導指揮之下，協助消防局共創文化府城零災害。

消防局指出，今年度消防廳舍車輛裝備的充實、義消通訊中隊研發救災無人機、遙控救生艇、墓地火災新作為及4月啓用的合同廳舍與消防史料館的成績，均以最有限的資源追求最高的效益，且在各項消防業務考評均獲優異的成績及表現。