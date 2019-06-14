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台南義消總隊長交接 愛心企業捐車又捐錢

2019-06-14 20:59聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市義消總隊今天晚間在總理餐廳義消總隊總隊長交接，由內政部徐國勇頒發新任總隊長黃崇銘就任聘書外，統帥服裝有限公司、佳農（銀泰）食品有限公司、統順益科技股份有限公司捐贈消防局災情勘查車及勤務車共3輛，小北百貨有限公司捐也助義消總隊基金100萬元，期能提升義消救災能力，提供市民更多的保障。

市長黃偉哲說，代表市民向各位默默守護大台南的消防同仁及義消打火兄弟姐妺獻上祝福，並感謝卸任總隊長呂榮利在擔任義消總隊長期間對義消付出表達十二萬分的敬意。同時，他期望未來在新任總隊長黃崇銘的帶領及局長李明峯領導指揮之下，協助消防局共創文化府城零災害。

消防局指出，今年度消防廳舍車輛裝備的充實、義消通訊中隊研發救災無人機、遙控救生艇、墓地火災新作為及4月啓用的合同廳舍與消防史料館的成績，均以最有限的資源追求最高的效益，且在各項消防業務考評均獲優異的成績及表現。

另配合消防署「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫」，爭取中央補助，2年內共辦理52場次義消進階訓練及3場次專業訓練，新成立資通訊機能型義消、緊急救護機能型義消、水上救生機能型義消3個義消單位，並購置消防衣帽鞋裝備、空氣呼吸器面罩、空氣呼吸器氣瓶、資通訊機能型義消、緊急救護機能型義消、水上救生機能型義消裝備器材等，不但加強義消救災安全、技能，提升義消救災能力。

小北百貨總經理黃建瑭（左）捐贈義消總隊基金100萬元，由新任總隊長黃崇銘代表接受...
小北百貨總經理黃建瑭（左）捐贈義消總隊基金100萬元，由新任總隊長黃崇銘代表接受。記者邵心杰／翻攝
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統帥服裝、佳農食品、統順益科技公司捐贈消防局災情勘查車及勤務車共3輛，由局長李明...
統帥服裝、佳農食品、統順益科技公司捐贈消防局災情勘查車及勤務車共3輛，由局長李明峯（右二）代表接受。記者邵心杰／翻攝
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內政部長徐國勇（中）頒發新任總隊長黃崇銘（右二）就任聘書。記者邵心杰／翻攝
內政部長徐國勇（中）頒發新任總隊長黃崇銘（右二）就任聘書。記者邵心杰／翻攝
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徐國勇內政部黃偉哲
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