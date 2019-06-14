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台塑放流魚苗總數創新高 今年突破5百萬尾

2019-06-14 15:58聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

台塑和雲林區漁會今天邀請雲林沿海小朋友，一起到箔子寮漁港放流魚苗，小朋友將裝滿魚苗的小桶子，一桶桶倒入海中，儘管下雨，澆不息民眾和學生愛護海洋的熱情，漁港歌舞歡唱一片樂淘淘，不是慶豐收，而是歡慶海洋生態將豐富而美麗。

台塑今天邀請四湖鄉建陽、三崙國小學童，請來生態專家為小朋友上了一堂活生生的生態課，專家和學生趣味問答互動，雲林海域什麼魚比較多？大家知道如何保護渔源？為何反對使用刺流網？隨後並帶大家到漁港體驗魚苗放流。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰說，今年放流魚種選擇適合雲林海域的魚類，包括四絲馬鮁(午仔)及黃鱲鰺(紅衫)、黑棘鯛(黑格)等，同時為提高存活率，今年魚苗的魚體長皆大於5公分，花費達2百餘萬元共放流50萬餘尾，使12年來放流魚苗總數再創新高，突破500萬尾，豐富了雲林海域的漁源，令人欣慰。

雲林區漁會理事長王溪岸、常務監事王文川、總幹事林傳育共同頒贈「襄惠漁猷」匾額，感謝台塑對於海洋復育的投入及付出。總幹事林傳育也表示，台塑企業長期投入海洋復育工作，讓漁民的漁獲量有明顯增加，期待魚苗放流能持續辦理；尤其因過去撈捕過度，致近年來高經濟魚類變少，經10多年復育放流，目前已重現蹤跡，期待未來10年能讓雲林海域生態更展現榮景。

第一次參加放流的林姓學生說，小魚真可愛，很捨不得放到大海，但老師說海洋的魚愈來愈少，所以希望他放流的小魚快快長大，且要生更多魚子魚孫，豐富海洋生態。

台塑今天在雲林箔子寮港放流超過五十萬尾魚苗，使累計放流量突破五百萬尾，小朋友歌舞...
台塑今天在雲林箔子寮港放流超過五十萬尾魚苗，使累計放流量突破五百萬尾，小朋友歌舞表演歡慶小魚游向大海。記者蔡維斌／攝影
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台塑今天在雲林箔子寮港放流超過五十萬尾魚苗，使累計放流量突破五百萬尾，小朋友高興...
台塑今天在雲林箔子寮港放流超過五十萬尾魚苗，使累計放流量突破五百萬尾，小朋友高興地讓小魚游向大海。記者蔡維斌／攝影
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台塑今天在雲林箔子寮港放流超過五十萬尾魚苗，使累計放流量突破五百萬尾，小朋友高興...
台塑今天在雲林箔子寮港放流超過五十萬尾魚苗，使累計放流量突破五百萬尾，小朋友高興地讓小魚游向大海。記者蔡維斌／攝影
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台塑今天在雲林箔子寮港放流超過五十萬尾魚苗，使累計放流量突破五百萬尾，小朋友高興...
台塑今天在雲林箔子寮港放流超過五十萬尾魚苗，使累計放流量突破五百萬尾，小朋友高興地讓小魚游向大海。記者蔡維斌／攝影
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