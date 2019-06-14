嘉義縣新開發大埔美工業區 議員批低薪無就業誘因

2019-06-14 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣老化比例全國居冠，人口外流嚴重，就業不易，縣政府宣稱新開發的大埔美工業區一、二期，可以吸引88家廠商進駐，創造2萬4000人就業機會，議員何子凡上午質詢，批大埔美至今只創造近5000人就業，64家廠商進駐，與縣府宣傳效益落差大，廠商提供員工薪水平均23Ｋ至34Ｋ，低薪造成員工流動率高，對吸引年輕人返鄉就業無感。

何子凡說，縣政府開發大林鎮大埔美工業區及鹿草鄉馬稠後工業區，創造就業及地方繁榮發展，其中已開發完成的大埔美一、二期，縣府宣稱可吸引88家廠商進駐，創造2萬4000人就業機會，但到目前進駐廠商只有64家，員工近5000人，與目標效益落差大。

他說，年輕人普遍抱怨，大埔美廠商應徵人才開出的薪資，包括工程師、助理工程師及操作員等，平均薪水23Ｋ到34Ｋ，低薪結果造成員工流動率高，無法吸引年輕人返鄉就業安身立命，他要求縣府經發處利用大陸台商回流機會，吸引高尖端科技廠商，不能再用低薪，節省人力成本，他也要求社會局加強勞檢，維護勞工權益。