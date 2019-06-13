台南市為失業者開烘焙訓練班 中華醫大即日起受理報名

2019-06-13 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



中華醫事科大接受台南市政府勞工局委託，舉辦辦理失業者職業訓練「烘焙食品訓練班」，即日起受理報名至6月18日止。

中華醫大表示，訓練班由校方專業師資指導授課，上課地點使用中華醫大餐旅系專業教室，協助失業及待業民眾學習一技之長。