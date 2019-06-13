嘉鳳獅子會拋磚引玉 為腦麻建家園

2019-06-13 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市嘉鳳獅子會今天在嘉義市腦性麻痺協會舉辦「腦麻愛心磚慈善晚會記者會」，邀請到腦麻鬥士黃乃輝分享心路歷程為本月22日慈善晚會宣傳，嘉鳳獅子會當天將捐贈50塊腦麻愛心磚（50萬元）幫助嘉義市腦麻協會籌建永久家園，一起為弱勢族群盡心力。

「腦麻愛心磚、真愛永流傳！」嘉義市長黃敏惠表示，每一個階段的努力都是很不容易的，腦麻的孩子在身體上或許有所不便，但是他們是聰敏又有智慧的，黃乃輝就是最佳典範，他積極向上、正向奮鬥的故事激勵大家，也告訴大家包容與愛是最溫柔的力量，這就是「生命影響生命」，讓每個人都獲益良多。

嘉鳳獅子會表示，即將於108年6月22日接任嘉鳳獅子會長李素如及國際獅子會300D1區準總監、市議員張秀華，共同代表捐贈50塊愛心磚響應「愛心磚一萬元 為腦麻建家園」慈善行動。

李素如表示，看到腦麻孩子專心地做陶壺、做手工藝，那單純可愛的笑容，令人感動又不捨；雖然腦麻孩子在協會被妥善照顧，但場地實在太小，協會媽媽們為了家園努力20年，不能讓腦麻孩子再等20年，這次拋磚引玉號召腦麻愛心磚，以愛為名、攜手同心，盼望早日完成永久家園讓更多孩子享受更好的照顧，並減輕父母的負擔，讓嘉義市的腦性麻痺者及其家庭美夢成真，腦麻愛心磚真愛永流傳。