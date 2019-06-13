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一包奠儀故事再續 腦麻阿誠獲贈舊書轉送罹癌阿婆

2019-06-13 17:22聯合報 記者魯永明╱即時報導

大家還記得「一包奠儀」故事嗎？靠拾荒為生的嘉義縣朴子市57歲腦麻男子許書誠（阿誠），2016年得知恩人李唯禎丈夫過世，堅持到靈前弔祭，還包2100元奠儀回報感恩，暖心舉動感動許多人，紛紛對他伸援手；日前嘉義國中一群師生收集不用舊書，裝箱專程送到朴子給阿誠，阿誠有感於拾荒罹癌阿婆，處境比他艱困，把全部舊書轉交阿婆，阿婆感動不已，頻頻拭淚說「這份人情下輩子再還」，讓所有師生為之動容。

文化里長楊石旭臉書公布一包奠儀愛的故事延續，他說，嘉義國中老師3年來都會帶即將畢業三年級學生，將不用舊教科書參考書裝箱，送給阿誠，這次10多名師生帶來4輛轎車舊書，老師3年前知道「生命鬥士」阿誠故事後，在校園發起捐書活動，獲得畢業生熱烈回響，紛紛捐舊書本裝紙箱，先送到他家再交給阿誠，希望阿誠不必那麼辛苦。

日前，嘉義國中師生又送舊書給阿誠，但阿誠說，希望可以轉送罹癌阿婆，因為她的處境更可憐，更需要這些回收物，原來，這名年逾80歲阿婆早年喪偶，子女經濟拮据，加上3年前又被診斷罹癌，讓她幾乎崩潰，萬念俱灰，幸好在鄰居鼓勵下，她才鼓起勇氣重新站起來，拾荒為生，重燃新生命。

說話吃力的阿誠說，雖然他拾荒也很辛苦，但阿婆年逾80歲，現在仍接受醫療追蹤，處境比他更艱鉅，因此決定將這群師生愛心舊書轉送阿婆，楊石旭說，患難見真情，這真是「一群好人的故事」，顯示社會處處有溫情。

「一包奠儀愛的故事持續」，楊石旭說，阿誠靠撿紙箱變賣討生活，與父母生活，經濟情況還好，婉拒救助，許多善心人主動拿紙箱給他，或透過他轉交，一包奠儀故事，透過楊石旭臉書曝光， 至今3年，愛心暖流不中斷。

嘉義國中老師3年來都會帶即將畢業三年級學生，將不用舊教科書參考書裝箱，送給阿誠，...
嘉義國中老師3年來都會帶即將畢業三年級學生，將不用舊教科書參考書裝箱，送給阿誠，這次10多名師生帶來4輛轎車舊書，阿誠轉送比他更需要的罹癌單親阿嬤。圖／楊石旭提供
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嘉義國中老師3年來都會帶即將畢業三年級學生，將不用舊教科書參考書裝箱，送給阿誠，...
嘉義國中老師3年來都會帶即將畢業三年級學生，將不用舊教科書參考書裝箱，送給阿誠，這次10多名師生帶來4輛轎車舊書，阿誠轉送比他更需要的罹癌單親阿嬤。圖／楊石旭提供
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嘉義縣朴子市文化里長楊石旭(左)與捐舊書的嘉義國中學生及受贈阿婆(左二)開心合影...
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭(左)與捐舊書的嘉義國中學生及受贈阿婆(左二)開心合影。圖／楊石旭提供
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靠拾荒為生的嘉義縣朴子市57歲腦麻男子許書誠（阿誠），2016年得知恩人李唯禎丈...
靠拾荒為生的嘉義縣朴子市57歲腦麻男子許書誠（阿誠），2016年得知恩人李唯禎丈夫過世，堅持到靈前弔祭，還包2100元奠儀回報感恩，暖心舉動感動許多人。圖／楊石旭提供
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拾荒罹癌
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