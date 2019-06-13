台南沿海3區各捐一千多萬 90歲企業家還想再捐

2019-06-13 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南旅外成功企業家王禮熱心地方公益，在106年及107年共捐給學甲區公所1030萬元，照顧轄內弱勢民眾及獎助學子培育優秀人才，其中1千萬元成立「王禮公益暨急難獎（救）助金」專戶。30萬元及1千萬元專戶孳息專款專用辦理獎學金及急難救助金。

學甲區公所107年4月10日訂定「臺南市學甲區公所王禮公益暨急難獎（救）助金使用規範」，同時依此規範訂定臺南市學甲區公所「王禮公益獎學金」獎助規定，明訂學甲區內各國中小畢業成績為「市長獎」者，每人頒發2000元獎學金。

學甲區公所今天在公所三樓會議室頒發獎學金，90歲王禮親自出席頒獎，共計學甲國中13名，學甲國小10名，東陽國小12名，中洲國小3名，宅港國小1名，頂洲國小1名，合計40名。

王禮之前各捐贈1030萬元給將軍、北門和學甲區公所成立獎學金、急難救助金，他今天表示，希望再捐贈佳里、西港和七股成立王禮公益暨急難獎（救）助金。