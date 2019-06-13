歷史建築央廣園區遭吸毒遊民占據 嘉義縣議員批離譜
嘉義縣議員林淑完上午質詢指稱，登錄歷史建築的民雄鄉央廣文化園區，還未修復的日式宿舍，遭1名遊民占據，在地居民檢舉遊民涉吸毒喝酒，造成地方困擾，她批歷史建築遭遊民占據離譜。文化觀光局長許有仁說，會儘速處理。
林淑完播放勘查的央廣文化園區現況圖片，她批園區有未清理垃圾，木造步道破損，最離譜是未修復的日式宿舍，管理單位文化觀光局用圍籬圍住，卻遭1名遊民侵入占據，在地居民檢舉這名遊民吸毒喝酒，引起大家害怕，造成地方治安隱憂。
許有仁說，歷史建築央廣文化園區共7棟日式宿舍及1棟日式招待所，其中日式招待所及2棟宿舍修復完成，2棟完工修復宿舍近期辦完工驗收，連同早先修復完成的日式招待所，年底將辦理委外經營，針對遊民入侵占據，會儘速協調相關單位處理。
文觀局說，央廣文化園區90年最早登錄為歷史建築的中央廣播電台民雄分台招待所，修復工程94年3月25日動工，同年底修復工程完工，園區連同6棟日式宿舍， 因建物及土地產權分屬央廣及國有財產署，權責不一，加上建物土地撥用管理問題，修復拖延，最後7棟建物全部登錄歷史建築，分批修復，目前修復完成2棟宿舍，遊民占據是未修復日式宿舍，廣播文化園區將文化動線延伸至表演藝術中心，豐富民雄鄉文化涵養與藝術氣息。
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