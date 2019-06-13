歷史建築央廣園區遭吸毒遊民占據 嘉義縣議員批離譜

2019-06-13 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣議員林淑完上午質詢指稱，登錄歷史建築的民雄鄉央廣文化園區，還未修復的日式宿舍，遭1名遊民占據，在地居民檢舉遊民涉吸毒喝酒，造成地方困擾，她批歷史建築遭遊民占據離譜。文化觀光局長許有仁說，會儘速處理。

林淑完播放勘查的央廣文化園區現況圖片，她批園區有未清理垃圾，木造步道破損，最離譜是未修復的日式宿舍，管理單位文化觀光局用圍籬圍住，卻遭1名遊民侵入占據，在地居民檢舉這名遊民吸毒喝酒，引起大家害怕，造成地方治安隱憂。

許有仁說，歷史建築央廣文化園區共7棟日式宿舍及1棟日式招待所，其中日式招待所及2棟宿舍修復完成，2棟完工修復宿舍近期辦完工驗收，連同早先修復完成的日式招待所，年底將辦理委外經營，針對遊民入侵占據，會儘速協調相關單位處理。