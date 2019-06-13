嘉市里長伯阻詐：為民服務而已

2019-06-13 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市一名8旬老婦日接到詐騙集團電話，告知上萬元的電話費未繳、身分證件遭人冒用，老婦信以為真，將銀行提款卡和帳本提供給詐騙集團「暫時保管」，一夜之間被領27萬元，銀行通知自強里長蔡正平，蔡正平會同行員拜訪老婦告知其為詐騙集團的騙術，並與詐騙集團通電話，老婦這才清醒。

蔡正平並非第一次破解詐騙集團的騙術，13年前他自己接獲詐騙集團來電，他以閒聊方式勸機房人員別助他人犯案，機房人員越聊越起勁，曾經蔡正平與婆媽到外島旅遊，婆媽們看到他一路從上車講到下車，「怎麼有這麼多話可以說？」蔡正平才說，他跟對岸的詐騙集團成員曉以大義，另類的反攻大陸。

蔡正平表示，日前接到台灣銀行來電，告知里內一名婦人戶頭有異常提款，且提款時間為深夜，但老婦不願意開門與行員代表面談，蔡正平大略聽到行員告知的內容，立刻聯想到是詐騙集團。

老婦推諉「偵查不公開」，蔡正平回說「我們立刻請警察來釐清」，老婦這才透露，日前接到謊稱電信局催繳費用的電話，告知身分證件遭人冒用，要求提供提款卡和銀行帳本給檢察官暫時保管，但對外需說是孫子需要用錢。老婦當場提供詐騙集團窗口的電話，蔡正平以詐騙集團的說詞反質問對方，對方愣住，老婦這才知遇騙。