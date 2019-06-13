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不具文資價值？教授發文 揭審議會的黑暗面

林濁水：蔡英文勝出預料中 民進黨未來勁敵是郭台銘

嘉市里長伯阻詐：為民服務而已

2019-06-13 14:08聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市一名8旬老婦日接到詐騙集團電話，告知上萬元的電話費未繳、身分證件遭人冒用，老婦信以為真，將銀行提款卡和帳本提供給詐騙集團「暫時保管」，一夜之間被領27萬元，銀行通知自強里長蔡正平，蔡正平會同行員拜訪老婦告知其為詐騙集團的騙術，並與詐騙集團通電話，老婦這才清醒。

蔡正平並非第一次破解詐騙集團的騙術，13年前他自己接獲詐騙集團來電，他以閒聊方式勸機房人員別助他人犯案，機房人員越聊越起勁，曾經蔡正平與婆媽到外島旅遊，婆媽們看到他一路從上車講到下車，「怎麼有這麼多話可以說？」蔡正平才說，他跟對岸的詐騙集團成員曉以大義，另類的反攻大陸。

蔡正平表示，日前接到台灣銀行來電，告知里內一名婦人戶頭有異常提款，且提款時間為深夜，但老婦不願意開門與行員代表面談，蔡正平大略聽到行員告知的內容，立刻聯想到是詐騙集團。

老婦推諉「偵查不公開」，蔡正平回說「我們立刻請警察來釐清」，老婦這才透露，日前接到謊稱電信局催繳費用的電話，告知身分證件遭人冒用，要求提供提款卡和銀行帳本給檢察官暫時保管，但對外需說是孫子需要用錢。老婦當場提供詐騙集團窗口的電話，蔡正平以詐騙集團的說詞反質問對方，對方愣住，老婦這才知遇騙。

蔡正平事後了解，老婦差一點也要將保險箱內的貴重金屬、其他銀行帳戶提供給詐騙集團，還好他及時勸阻，避免老婦更大的損失，嘉義市長榮派出所誇讚蔡正平阻詐有功，蔡正平謙虛地說，只是為民服務而已。

嘉義市自強里長蔡正平識破詐騙集團的騙術，成功阻詐。記者姜宜菁
嘉義市自強里長蔡正平識破詐騙集團的騙術，成功阻詐。記者姜宜菁
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詐騙集團身分證警察
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