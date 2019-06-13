國宴級謝師宴上菜 老師吃出滿滿的幸福

2019-06-13 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



國宴級謝師宴上菜，大成商工今天延聘國宴主廚指導餐飲科學生，烹煮國宴級料理，一道以台西沿海主產的鴨肉煮成「台西鴨肉羹」，風味獨特，還有口湖龍膽石班製成的清蒸魚，鮮甜滑潤，多位老饕級的師長讚不絕口，地方小吃融入國宴級料理，再調入學生滿滿的感恩之心，讓老師吃得滿心幸福。

在優揚的音樂中，大成商工榮獲全國調酒大賽金牌團隊，調製清淡美酒，一道道精心設計的料理上桌，讓所有受邀師長大開眼界，世界級金牌果雕師柯明宗和陳嵩皓也現場獻藝，拿下全國咖啡拉花冠軍的李容秀也拿出看家本領，一場集餐飲界大成的國宴級謝師宴，今天在大成商工登場。

福華、尊爵、三好飯店主廚的駱冠毓及環亞、老爺、三好飯店港點主廚的楊銘鐸受邀傳授學生料理國宴技巧，鳳凰花開玉福餅、碧綠XO爆雙貝、台西鴨肉西魯焿、田園澆汁牛仔骨12道名菜點心，一道道上桌，全是國宴料理，老師、家長大快朵頤。

駱冠毓、楊銘鐸說，國宴可與地方小吃融合，選用雲林快樂豬、口湖龍膽石斑等在地食材，保證吃出在地不凡的新鮮風味，這也是許多國際人士喜愛的料理，足登世界餐宴殿堂。

學生廖慧柔說，和國宴大廚學藝就是不一樣，許多細節和調味撇步的確很務實，是難得又寶貴的經驗，親自煮國宴來謝師，相信老師會吃得更開心。