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國宴級謝師宴上菜 老師吃出滿滿的幸福

2019-06-13 14:08聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

國宴級謝師宴上菜，大成商工今天延聘國宴主廚指導餐飲科學生，烹煮國宴級料理，一道以台西沿海主產的鴨肉煮成「台西鴨肉羹」，風味獨特，還有口湖龍膽石班製成的清蒸魚，鮮甜滑潤，多位老饕級的師長讚不絕口，地方小吃融入國宴級料理，再調入學生滿滿的感恩之心，讓老師吃得滿心幸福。

在優揚的音樂中，大成商工榮獲全國調酒大賽金牌團隊，調製清淡美酒，一道道精心設計的料理上桌，讓所有受邀師長大開眼界，世界級金牌果雕師柯明宗和陳嵩皓也現場獻藝，拿下全國咖啡拉花冠軍的李容秀也拿出看家本領，一場集餐飲界大成的國宴級謝師宴，今天在大成商工登場。

福華、尊爵、三好飯店主廚的駱冠毓及環亞、老爺、三好飯店港點主廚的楊銘鐸受邀傳授學生料理國宴技巧，鳳凰花開玉福餅、碧綠XO爆雙貝、台西鴨肉西魯焿、田園澆汁牛仔骨12道名菜點心，一道道上桌，全是國宴料理，老師、家長大快朵頤。

駱冠毓、楊銘鐸說，國宴可與地方小吃融合，選用雲林快樂豬、口湖龍膽石斑等在地食材，保證吃出在地不凡的新鮮風味，這也是許多國際人士喜愛的料理，足登世界餐宴殿堂。

學生廖慧柔說，和國宴大廚學藝就是不一樣，許多細節和調味撇步的確很務實，是難得又寶貴的經驗，親自煮國宴來謝師，相信老師會吃得更開心。

「這是五星級飯店都吃不到餐宴」也是老饕級的大成校長周邵騰及多位老師吃得感動，他們說，如此精美的佳餚，又是學生努力的結晶，這頓餐宴讓大家吃出滿滿的幸福。

國宴主廚駱冠毓教學生烹煮台西鴨肉焿的技巧。記者蔡維斌／攝影
國宴主廚駱冠毓教學生烹煮台西鴨肉焿的技巧。記者蔡維斌／攝影
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國宴上桌，大成商工謝師宴美味佳餚全是學生努力結晶，師長吃出滿滿幸福。記者蔡維斌／...
國宴上桌，大成商工謝師宴美味佳餚全是學生努力結晶，師長吃出滿滿幸福。記者蔡維斌／攝影
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國宴主廚駱冠毓楊銘鐸教學生港式點心的製作撇步。記者蔡維斌／攝影
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國宴上桌，大成商工謝師宴美味佳餚全是學生努力結晶，師長吃出滿滿幸福。記者蔡維斌／...
國宴上桌，大成商工謝師宴美味佳餚全是學生努力結晶，師長吃出滿滿幸福。記者蔡維斌／攝影
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國宴大成商工
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