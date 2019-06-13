總統視察嘉縣滯洪池 議員飆水利處長未爭取環境景觀

2019-06-13 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



總統蔡英文日前視察嘉義縣中埔鄉公館滯洪池工程，議員陳柏麟(右)質詢，拍桌怒飆水利處長林谷樺(左)未趁機向總統爭取環境景觀工程及周邊台糖公館場開發，失職不適任。記者魯永明／攝影 分享 facebook 總統蔡英文日前視察嘉義縣中埔鄉施工中的公館滯洪池工程，議員陳柏麟今天上午質詢，拍桌怒飆水利處長林谷樺未趁機，向總統爭取環境景觀工程及周邊台糖公館場開發，失職不適任，要求林下台，林谷樺說，去留不是他決定；縣長翁章梁打圓場說，當天視察已向經濟部長沈榮津反映，擇日和沈榮津及台糖董事長黃育徵協商開發及環境景觀。

水利署第五河川局為解決中埔人口密集三和地區水患，去年底發包土地產權屬台糖的公館農場滯洪池工程，開工前未辦公聽會及說明會，也未知會縣府及議會，在地長期爭取公館農場開發的議員陳柏麟，去年就在議會動怒拍桌，痛批林谷樺不能爭取工程發包主導權，無法完成鄉親期待建設比照「內湖公園」願景，無能、丟臉，昨天總質詢二度飆怒林谷樺。

陳柏麟不滿說，三和地區5萬多人，地方不只期待滯洪池治水，還能施設環境景觀綠美化工程，建涼亭及環湖步道休閒設施，營造如同「內湖公園」，一併開發周邊90公頃農場成為科園區及水世界，結果只挖個滯洪池，地方大失所望，總統前來視察也不趁機爭取。

他批滯洪池工程完工後，交縣府管理，卻只讓台糖種電受惠，卻將三和區帶入死胡同，他批林谷樺不想幹處長，只想當參議，要求林處長辦說明會，完成鄉親建設願景期待。林谷樺說，台糖不同意徵收，開發非水利處權責，環境綠美化工程可再向中央爭取。