親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大馬羽球名將李宗偉宣布退休 結束19年光榮競賽生涯

【民進黨總統初選民調】蔡英文大勝賴清德 拚連任闖頭關

青春歡唱、風雨無阻 警局犯罪宣導像辦演唱會

2019-06-13 11:54聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣警局為昨天到朴子夜市舉辦「暑期保護青少年 青春專案」 ，犯罪預防宣導演唱會，縣警局擔心下雨還特別搭起遮雨棚，邀請知名樂團江海與方文良高唱「毒品、詐騙不要來！」多名員警也下場伴舞，朴子市長吳品叡及數百市民、青少年都到場，與歌手歡唱、搶答拿獎品，氣氛熱烈，現場就像演唱會。

108年「暑期保護青少年 青春專案」從6月1日開始至8月31日止，為期3個月，嘉義縣警察局少年隊、婦幼隊，昨天傍晚到朴子火車頭公園前廣場，舉辦擴大犯罪預防宣導音樂晚會，並邀請知名樂團江海與方文良到場助陣，樂活宣導過程穿插輕鬆幽默法律問答，贈送精美禮物，2小時演唱會越唱越嗨。

嘉義縣警察局局長廖宗山致詞時，勉勵青少年多參與有益身心健康活動，並提醒近年破獲多起詐騙案車手，年齡都很輕、甚至未成年，加上各類毒品被製各種咖啡等飲品粉末，很容易就被青少年誤食，學生暑假勿涉足藥物濫用高危險場所，更要小心、避免涉毒、被吸收加入幫派、參與詐騙集團、或從事色情行業。

少年隊組長黃顯堂說，本次青春專案除辦演唱會，7月3日上午在嘉義縣東石高中舉辦國、高中及大學（專）三級「三對三鬥牛籃球賽」，歡迎青少年報名參加、到場加油；8月9日在民雄鄉，舉辦漆彈野戰，歡迎青少年報名參加，可參閱縣警察局官網，或洽少年隊查詢 ：05-3621596

嘉義縣警局婦幼隊劉晏汝上台高歌、宣導反毒、性剝削，受到台下青少年熱情歡迎。圖／嘉...
嘉義縣警局婦幼隊劉晏汝上台高歌、宣導反毒、性剝削，受到台下青少年熱情歡迎。圖／嘉義縣警局提供
分享
嘉義縣警察局局長廖宗山致詞時，勉勵青少年多參與有益身心健康活動。圖／嘉義縣警局提...
嘉義縣警察局局長廖宗山致詞時，勉勵青少年多參與有益身心健康活動。圖／嘉義縣警局提供
分享
嘉義縣警局為昨天到朴子夜市舉辦「暑期保護青少年 青春專案」活動，朴子市長吳品叡及...
嘉義縣警局為昨天到朴子夜市舉辦「暑期保護青少年 青春專案」活動，朴子市長吳品叡及數百市民、青少年都到場，與歌手歡唱、搶答拿獎品。圖／嘉義縣警局提供
分享

演唱會詐騙集團警察
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

芒果盛產逢雨 「紅寶石」幸無損

2019-06-12 23:39

嘉縣焚化爐負荷過大？議員憂空汙

2019-06-12 23:38

兒車禍癱瘓 母伴讀助畢業

2019-06-12 23:37

農地種電「假農作真種電」 地方審查漁電更慎重

2019-06-12 23:10

漁電共生半年無進展 台鹽綠能：台南400億投資恐泡湯

2019-06-12 22:52

有洋蔥味！無畏風雨 台南警雨天護幼童

2019-06-12 19:52

獲贈2座大象溜滑梯！雲林家扶北港服務處變遊樂園

2019-06-12 18:24

安平月牙灣竹棚壓死學童 區公所：如有需要將拆除

2019-06-12 16:41

從倒數第2進步到第2名 薪傳清寒學生免費課輔翻轉

2019-06-12 15:47

台南農業局長冒雨南化視察芒果產銷 果農：今年應不錯

2019-06-12 14:53

雲林農特產品揮軍北上 力拚國內外訂單

2019-06-12 14:05

豪雨不斷雲林蔬菜倒伏嚴重 農民泡水田搶收

2019-06-12 13:40

嘉縣焚化爐代處理雲林及廠商垃圾 議員：傳言風風雨雨

2019-06-12 11:36

雲林古坑縣道158甲邊坡土石坍方 雙向道封閉搶通中

2019-06-12 11:21

雲林大雨！議事廳漏水、電燈產生火花 議員總質詢嚇壞

2019-06-12 10:20

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

蘭嶼觀光悲歌 達悟族作家曝這個比核廢料更恐怖

2019-06-12 12:57

影／落差800多公尺的蛟龍瀑布 雨後再現萬馬奔騰壯景

2019-06-13 07:27

影／原來有秘道！金山小狗頻被報案受困屋頂 網友笑了

2019-06-12 16:52

基隆市定古蹟校官眷舍 發現神秘階梯及隱藏泡湯風呂

2019-06-12 14:54

六月葡萄成熟時 才慶豐收卻連日豪雨泡湯了

2019-06-12 19:38

藍版恢復北市敬老金條例下周送二讀 市府：有錢也不發

2019-06-12 13:39

竹市立委選舉國民黨3人爭提名 20日至22日全民調

2019-06-12 15:28

基隆綠竹筍種50多年筍農奪冠 生吃就甜不用加醬

2019-06-12 14:36

公廁免治馬桶幸福盒子遭譏 竹市府：滿足需求獲好評

2019-06-12 17:24

台大溪頭設處70年 7月1日當天入園可半價

2019-06-12 15:37

封5年基隆嶼25日開放？ 基市府：還有工程改善中

2019-06-12 22:02

漁電共生半年無進展 台鹽綠能：台南400億投資恐泡湯

2019-06-12 22:52

夾娃娃機校園50公尺內禁設 桃市通過自治條例

2019-06-12 15:50

安平月牙灣竹棚壓死學童 區公所：如有需要將拆除

2019-06-12 16:41

影／台中小內閣調整？ 盧秀燕露口風：人事本來就有彈性

2019-06-13 10:43

影／舞蹈老師創「挺韓健康操」 支持者喊「我挺韓我驕傲」

2019-06-12 16:52

工作遭裁員要離婚 戶政事務所即刻救援挽婚姻

2019-06-12 14:09

搶答又回嗆 中市府新聞局長遭請出議事廳

2019-06-12 17:55

美國藥學博士回台當兵盡義務 打掃送公文樣樣來

2019-06-13 07:28

3局長17日上任 韓國瑜小內閣全到位

2019-06-12 23:34

大雨車輛易失控 想安全回家...國道警教你這樣做

2019-06-12 22:51

員基水塘總在雨後出現？彰化縣府：2年內解決！

2019-06-13 10:52

影／桃園平鎮熱氣球進校園體驗 400名學子嗨翻天

2019-06-12 19:53

議員批沙鹿是「殺戳戰場」 中市府：中央認證六都治安最好

2019-06-12 16:40

北市「喬蛋」風波擴大 市議會要求柯文哲24日專案報告

2019-06-12 15:27

石虎條例延燒 苗縣國民黨團聲明將對抹黑網友提告

2019-06-12 21:15

團隊遭質疑 是否換人 盧秀燕：謝謝指教

2019-06-12 23:39

影/黃埔建校95周年 台東陸官校友路跑接力送旗

2019-06-13 11:03

有洋蔥味！無畏風雨 台南警雨天護幼童

2019-06-12 19:52

北市府擋不住 國民黨團版重陽敬老金條例下周送議會二讀闖關

2019-06-12 13:03

影／桃園百合、彩虹舞蹈團 受邀波蘭國際藝術節演出

2019-06-12 19:58

台東潮州段電氣化環評通過 預估明年底完工

2019-06-12 15:34

【即時短評】員林將有第二座滯洪公園 其他鄉鎮市呢？

2019-06-13 10:55

基隆修復校官眷舍古蹟 發現神祕階梯、風呂

2019-06-12 23:37

竹市幸福、微笑盒子 議員譏「千金換一笑」

2019-06-12 22:33

影／手創療癒38兔 泡泡龍天使劉佩菁要你看見全新的她

2019-06-12 20:39

台中帝國糖廠生態湖乾涸 管制抽地下水

2019-06-13 00:05

6月19日到6月28日 台北市立動物園將休園10天

2019-06-12 14:12

台中湖濱公園沒水 市府：滯洪池沒水正常

2019-06-12 14:02

最老蒸烤箱選拔 淡水餐廳奪冠獲新設備

2019-06-12 19:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top