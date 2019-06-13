青春歡唱、風雨無阻 警局犯罪宣導像辦演唱會
嘉義縣警局為昨天到朴子夜市舉辦「暑期保護青少年 青春專案」 ，犯罪預防宣導演唱會，縣警局擔心下雨還特別搭起遮雨棚，邀請知名樂團江海與方文良高唱「毒品、詐騙不要來！」多名員警也下場伴舞，朴子市長吳品叡及數百市民、青少年都到場，與歌手歡唱、搶答拿獎品，氣氛熱烈，現場就像演唱會。
108年「暑期保護青少年 青春專案」從6月1日開始至8月31日止，為期3個月，嘉義縣警察局少年隊、婦幼隊，昨天傍晚到朴子火車頭公園前廣場，舉辦擴大犯罪預防宣導音樂晚會，並邀請知名樂團江海與方文良到場助陣，樂活宣導過程穿插輕鬆幽默法律問答，贈送精美禮物，2小時演唱會越唱越嗨。
嘉義縣警察局局長廖宗山致詞時，勉勵青少年多參與有益身心健康活動，並提醒近年破獲多起詐騙案車手，年齡都很輕、甚至未成年，加上各類毒品被製各種咖啡等飲品粉末，很容易就被青少年誤食，學生暑假勿涉足藥物濫用高危險場所，更要小心、避免涉毒、被吸收加入幫派、參與詐騙集團、或從事色情行業。
少年隊組長黃顯堂說，本次青春專案除辦演唱會，7月3日上午在嘉義縣東石高中舉辦國、高中及大學（專）三級「三對三鬥牛籃球賽」，歡迎青少年報名參加、到場加油；8月9日在民雄鄉，舉辦漆彈野戰，歡迎青少年報名參加，可參閱縣警察局官網，或洽少年隊查詢 ：05-3621596
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