阿里山夏日森林茶會享受高山天然清涼 林鐵票根享優惠

2019-06-13 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



好評不間斷的阿里山四季茶旅，繼3月春季草原茶會之後，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處將於7月20日舉辦夏季森林茶會，並配合「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」辦理系列活動；夏季森林茶會將由在地茶旅達人，將茶席融入節氣及及季節花卉布置。

茶會地點在頂湖環湖步道、十字路車站觀景臺及奮起湖肖楠母樹林等三個絕佳的避暑森林秘境，位於阿里山海拔1400公尺以上，年平均溫度約19度，炎炎夏日上阿里山避暑並體驗終年關不掉的天然冷氣及森林芬多精。

茶席分別以立夏、小滿、芒種、夏至、小暑和大暑等節氣為主題概念，採預約及現場購票畫位入席（每人每席100元，每場次60分鐘）。品茗以紅茶或烏龍茶為基底加調飲及節氣茶點，並可參加現場節氣茶詩吟詠贈獎活動。

另外，阿里山管理處加碼推出夏季茶會假日茶席活動，自108年6月15日至7月14日（每周六、日，上午10時至中午12時），於奮起湖和十字路車站辦理。

夏季茶會特別結合在地店家推出鐵道輕美食饗宴優惠方案，持阿里山林鐵車票遊客，於108年7月1日至9月31日平日（周一至周五，不含列假日及國定假日），將享有奮起湖鐵路便當和十字路車站麻油雞腿麵線等在地美食優惠。