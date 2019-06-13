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阿里山夏日森林茶會享受高山天然清涼 林鐵票根享優惠

2019-06-13 08:13聯合報 記者謝恩得╱即時報導

好評不間斷的阿里山四季茶旅，繼3月春季草原茶會之後，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處將於7月20日舉辦夏季森林茶會，並配合「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」辦理系列活動；夏季森林茶會將由在地茶旅達人，將茶席融入節氣及及季節花卉布置。

茶會地點在頂湖環湖步道、十字路車站觀景臺及奮起湖肖楠母樹林等三個絕佳的避暑森林秘境，位於阿里山海拔1400公尺以上，年平均溫度約19度，炎炎夏日上阿里山避暑並體驗終年關不掉的天然冷氣及森林芬多精。

茶席分別以立夏、小滿、芒種、夏至、小暑和大暑等節氣為主題概念，採預約及現場購票畫位入席（每人每席100元，每場次60分鐘）。品茗以紅茶或烏龍茶為基底加調飲及節氣茶點，並可參加現場節氣茶詩吟詠贈獎活動。

另外，阿里山管理處加碼推出夏季茶會假日茶席活動，自108年6月15日至7月14日（每周六、日，上午10時至中午12時），於奮起湖和十字路車站辦理。

夏季茶會特別結合在地店家推出鐵道輕美食饗宴優惠方案，持阿里山林鐵車票遊客，於108年7月1日至9月31日平日（周一至周五，不含列假日及國定假日），將享有奮起湖鐵路便當和十字路車站麻油雞腿麵線等在地美食優惠。

夏季森林茶會活動當日（7月20日）推出限額20名，鐵道品茗之旅體驗遊程，（詳細遊程訊息將於6月下旬公布），更多活動內容詳情可查詢阿里山國家風景區網站http://www.ali-nsa.net或「阿里山 新印象」粉絲專頁。

7月1日至9月31日平日持阿里山林鐵車票，將享有在地美食優惠。圖／阿里山風景區管...
7月1日至9月31日平日持阿里山林鐵車票，將享有在地美食優惠。圖／阿里山風景區管理處提供
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頂湖地衣茶席。圖／阿里山風景區管理處提供
頂湖地衣茶席。圖／阿里山風景區管理處提供
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兩岸茶藝師冠軍洪崇倫（右）茶席奉茶。圖／阿里山風景區管理處提供
兩岸茶藝師冠軍洪崇倫（右）茶席奉茶。圖／阿里山風景區管理處提供
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黑工洞茶席。圖／阿里山風景區管理處提供
黑工洞茶席。圖／阿里山風景區管理處提供
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阿里山四季茶旅的夏季森林茶會，享受高山天然冷氣的清涼。圖／阿里山風景區管理處提供
阿里山四季茶旅的夏季森林茶會，享受高山天然冷氣的清涼。圖／阿里山風景區管理處提供
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阿里山國家風景區鐵道
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