親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「反送中」3點半衝鋒立法會：港警催淚彈、布袋彈鎮壓

被台灣這個原因感動 在台港人：問10次我都不會回去

虎尾淹水移動式抽水機應變 爭取農作物災害補助

2019-06-12 16:14中央社 雲林縣12日電

雲林縣虎尾鎮堀頭里受大雨侵襲，三姓公廟前產業道路淹水及膝，加上排水不良，里內道路多處積水，縣長張麗善今天勘災，指示以移動式抽水機緊急應變，並向中央爭取農作物災害補助。

受到滯留鋒面及西南氣流影響，雲林地區從今天凌晨雨勢間歇，挾帶短時強降雨，其中，虎尾今天凌晨5時至下午2時累積雨量達145毫米，凌晨6時至7時的時雨量達41毫米，造成多處積水。

雲林縣長張麗善在中午時分，率縣府工務處、雲林縣消防局等會同虎尾鎮公所，前往淹水較嚴重的堀頭里勘災，當地三姓公廟前產業道路一度淹水及膝，加上溪埔中排的排水不良，堀頭里內也有多處路段積水。

張麗善當場指示，調派移動式抽水機緊急應變，虎尾警分局進行周邊交通疏導，並在中山高虎尾交流道下及北港溪堤防旁青埔段以移動式抽水機因應，道路暫時封閉，提醒用路人注意。

張麗善並前往台78線雲林東西向快速道路與縣道157線道路交叉附近的大埤，巡視水稻倒伏情形，她表示，將向中央爭取水稻、花生等作物的受損補助，保障農民權益，讓損失降到最低。

另外，西螺蔬菜產區的菜農，也趁著雨勢稍微減緩時，搶收泡水蔬菜，希望降低損失；西螺果菜市場表示，受到降雨影響，蔬菜交易量減少1成左右，但價格仍維持在每公斤新台幣24元。

張麗善淹水雨量
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

從倒數第2進步到第2名 薪傳清寒學生免費課輔翻轉

2019-06-12 15:47

台南農業局長冒雨南化視察芒果產銷 果農：今年應不錯

2019-06-12 14:53

春遊剩700萬被批推動不力！ 中市府：補助少缺誘因

2019-06-12 14:39

雲林農特產品揮軍北上 力拚國內外訂單

2019-06-12 14:05

豪雨不斷雲林蔬菜倒伏嚴重 農民泡水田搶收

2019-06-12 13:40

嘉縣焚化爐代處理雲林及廠商垃圾 議員：傳言風風雨雨

2019-06-12 11:36

雲林古坑縣道158甲邊坡土石坍方 雙向道封閉搶通中

2019-06-12 11:21

雲林大雨！議事廳漏水、電燈產生火花 議員總質詢嚇壞

2019-06-12 10:20

影／發現260公分密毛魔芋 像古代武士手拿長柄槍

2019-06-12 07:33

MT處理垃圾效能差？ 雲縣府：逐步改善中

2019-06-11 23:38

南台南副都心 民代批路不平

2019-06-11 23:35

嘉義製材所 30日開放參觀

2019-06-11 23:34

義乳內衣 為「少奶奶」找自信

2019-06-11 23:34

把握餘光 她考取視障咖啡師

2019-06-11 23:15

永康工業區毒氣外洩案情大逆轉 藥廠疑擅自排放

2019-06-11 19:56

下一個網紅打卡景點！ 嘉義製材所月底將開放

2019-06-11 18:41

影／嘉義天空又破洞！雙瀑雨水往下倒奇觀 攝影師空拍驚呼

2019-06-11 17:45

嘉縣拚觀光 翁章梁宣布發放百萬購物金還有大咖影星

2019-06-11 16:46

麻豆電姬老戲院內部被拆 南藝大：來不及紀錄令人扼腕

2019-06-11 15:41

侯孝賢拍過的電姬戲院 熄燈32年內部因被拆首曝光

2019-06-11 14:34

台南就博會本周六登場 1446職缺薪資逾3萬元

2019-06-11 14:10

台南日治時期忠靈塔遺骨遷移 民間團體一狀告上監察院

2019-06-11 11:59

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

影／嘉義天空又破洞！雙瀑雨水往下倒奇觀 攝影師空拍驚呼

2019-06-11 17:45

影／受助13年大恩難報 認恩人為義父送終

2019-06-11 23:18

埔里第三市場大火毀攤商 南投縣府：原地重建最快1.5年

2019-06-11 20:11

下一個網紅打卡景點！ 嘉義製材所月底將開放

2019-06-11 18:41

蘭嶼觀光悲歌 達悟族作家曝這個比核廢料更恐怖

2019-06-12 12:57

小花狗困屋簷？遊客頻報案 飼主：別再報案了將設看板

2019-06-12 09:43

永康工業區毒氣外洩案情大逆轉 藥廠疑擅自排放

2019-06-11 19:56

暴雨致災 台中石岡道路嚴重塌陷

2019-06-12 12:01

台東面臨「滅村」 學者：光地方創生不夠

2019-06-12 00:15

影／發現260公分密毛魔芋 像古代武士手拿長柄槍

2019-06-12 07:33

藍版敬老金自治條例若過關 台北市府擬覆議

2019-06-11 23:54

北市議會總質詢13官員罰站10分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 17:36

台中一德洋樓團隊驚傳欠工資 議員：啟動捍衛勞工機制

2019-06-11 22:13

高鐵「難延」？ 潘孟安說重話

2019-06-11 23:04

藍版恢復北市敬老金條例下周送二讀 市府：有錢也不發

2019-06-12 13:39

雲林大雨！議事廳漏水、電燈產生火花 議員總質詢嚇壞

2019-06-12 10:20

走一趟雙溪吧！荷花季推出荷花便當有在地味

2019-06-11 18:00

下鄉住一晚 高雄副市長與教育局長體驗茂林部落生活

2019-06-11 20:01

嘉義製材所 30日開放參觀

2019-06-11 23:34

竹市立委選舉國民黨3人爭提名 20日至22日全民調

2019-06-12 15:28

高雄市府小內閣 公布3新局長人事

2019-06-12 11:59

影／韓國瑜替老人打餐 喊出高雄關懷據點要增至350個

2019-06-12 12:24

不做生態殺手 澎湖海上平台業者簽結書

2019-06-11 20:20

承載鐵路記憶的生活園區 苗栗火車頭園區先期規畫藍圖

2019-06-11 20:43

台北市議會總質詢官員遭罰站逾15分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 18:19

雲林古坑縣道158甲邊坡土石坍方 雙向道封閉搶通中

2019-06-12 11:21

工作遭裁員要離婚 戶政事務所即刻救援挽婚姻

2019-06-12 14:09

北海岸一次過癮4款超值套票明起預購 最低下殺72折

2019-06-11 18:31

台中廚餘桶風波再起 議員：沒理由花大錢貴又難用

2019-06-11 22:41

新北跳蛙公車月票20日開搶 一段票才10元

2019-06-11 17:16

基隆市定古蹟校官眷舍 發現神秘階梯及隱藏泡湯風呂

2019-06-12 14:54

【即時短評】推動廚餘分類 應獎勵社區將生廚餘變黃金

2019-06-12 12:27

oBike單車變街頭垃圾 花蓮縣府已清除14輛

2019-06-11 17:12

基隆綠竹筍種50多年筍農奪冠 生吃就甜不用加醬

2019-06-12 14:36

路旁包袋死雞非禽流感 枋寮雞農被管制直呼衰

2019-06-11 19:35

種樹抗空汙 中市將重質不重量

2019-06-11 23:43

發展資安科技 桃園虎頭山創新園區6月18日啟用

2019-06-12 10:54

粵港澳台青企訪韓國瑜 建「11+T」青年合作平台

2019-06-11 20:46

違建協調會不見市府高官 北市議員拍桌怒罵

2019-06-12 00:03

高市文資提報爆量 軍方就有500處

2019-06-11 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top