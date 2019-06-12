虎尾淹水移動式抽水機應變 爭取農作物災害補助

2019-06-12 16:14 中央社 雲林縣12日電



雲林縣虎尾鎮堀頭里受大雨侵襲，三姓公廟前產業道路淹水及膝，加上排水不良，里內道路多處積水，縣長張麗善今天勘災，指示以移動式抽水機緊急應變，並向中央爭取農作物災害補助。

受到滯留鋒面及西南氣流影響，雲林地區從今天凌晨雨勢間歇，挾帶短時強降雨，其中，虎尾今天凌晨5時至下午2時累積雨量達145毫米，凌晨6時至7時的時雨量達41毫米，造成多處積水。

雲林縣長張麗善在中午時分，率縣府工務處、雲林縣消防局等會同虎尾鎮公所，前往淹水較嚴重的堀頭里勘災，當地三姓公廟前產業道路一度淹水及膝，加上溪埔中排的排水不良，堀頭里內也有多處路段積水。

張麗善當場指示，調派移動式抽水機緊急應變，虎尾警分局進行周邊交通疏導，並在中山高虎尾交流道下及北港溪堤防旁青埔段以移動式抽水機因應，道路暫時封閉，提醒用路人注意。

張麗善並前往台78線雲林東西向快速道路與縣道157線道路交叉附近的大埤，巡視水稻倒伏情形，她表示，將向中央爭取水稻、花生等作物的受損補助，保障農民權益，讓損失降到最低。

另外，西螺蔬菜產區的菜農，也趁著雨勢稍微減緩時，搶收泡水蔬菜，希望降低損失；西螺果菜市場表示，受到降雨影響，蔬菜交易量減少1成左右，但價格仍維持在每公斤新台幣24元。