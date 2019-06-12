春遊剩700萬被批推動不力！ 中市府：補助少缺誘因

2019-06-12 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會今進行市政總質詢，民進黨市議員江肇國等人質詢指出，春遊補助6月底截止，但台中市團體旅遊補助申請尚有餘額700多萬，自由行補助的剩餘房間數尚有3萬4469間，目前全台倒數第3名！

台中市議會今天進行市政總質詢，市議員江肇國、李天生、周永鴻、曾朝榮、張家銨、蔡耀頡等人關心春遊補助中市執行狀況。

江肇國指出，台中市觀光旅遊局為了春遊專案還另行申請1000萬元的中央補助款執行相關宣傳活動試圖衝高人氣，如今活動即將截止，活動經費用光，還無法吸引旅客來到台中，觀光旅遊局是否沒有發展觀光的能力！

江肇國批市府，除春遊專案的推廣令人大失所望，就連原先結盟彰化市、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣的中台灣觀光聯盟，也莫名剔除擁有觀光熱點阿里山、故宮南院的嘉義縣、加進非屬中部生活圈的新竹縣，形成純國民黨的縣市聯盟，難道發展觀光還要看政黨嗎？

市長盧秀燕表示，有邀請嘉義縣加入，但縣府婉拒。江肇國質疑為什麼?盧表示「這我無法得知！」

江肇國說盧市長推稱是嘉義縣不願參加，但林佳龍市長時期就能說服國民黨籍的林明溱、徐耀昌等市長跨黨派共同推動觀光，為何林佳龍能，盧秀燕卻不能？

觀光局表示，主要原因對民眾而言，住宿補助金額500元，補助金額相對暖冬補助1000元低，缺乏強烈誘因。

對業者而言誘因不高，導致額外的旅客量沒有明顯增加，卻增加其後續核銷行政作業人力成本，導致配合意願低。

江肇國表示，觀光旅遊局長還怪說是春遊補助金額不如先前的暖冬專案，難道又想把責任推給中央嗎？

距離春遊補助截止僅剩18天，江肇國要求市府要把握倒數期間將補助人次衝高，尤其現在全國各縣市都爭相發展旅遊經濟，若市府持續怠惰沒有作為，台中的觀光產業將可能在盧市府執政下崩盤。