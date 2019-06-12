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雲林農特產品揮軍北上 力拚國內外訂單

2019-06-12 14:05聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

2019台北國際食品展即將在本月19至22日在台北世貿一館登場，雲林縣政府將帶領縣內23家廠商參展，力推各項雲林農特產品，拓展無限商機。

雲林縣長張麗善今天與水林鄉總舖師阿益師共同示範如何用雲林的優質農產品做出美味料理，並掀開象徵美味上場的料理鍋蓋，展示雲林參展產品，啟動「雲林良品」認證的霓虹招牌。

張麗善表示，台北國際食品展是雲林良品邁向國際市場的前哨站，有許多廠商在參展後接到國內外企業訂單，創造市場的契機，期盼在縣府的帶領下，與在地業者一起行銷全球打拼市場，拓展無限商機。

除了在地優良廠商，包括西螺鎮農會、斗南鎮農會也都把握機會參加台北國際食品展，斗南鎮農會已連續10年參展，每次都帶回許多訂單，企劃稽核部主任張耀裕表示，去年參展後，陸續接到瑞士、英國、澳洲等地的外銷訂單，金額大約1千萬元，有信心今年參展帶回更多訂單。

雲林縣府農業處長張鴻猷表示，歡迎國內外買家及民眾前往2019台北國際食品展雲林物產館參觀，現場除展示雲林良品優質農特產品外，每天都有試吃體驗活動，並贈送印有「雲林良品 美味上場」的LINE POINT 刮刮卡或雲林良品平安米。

2019台北國際食品展即將在本月19至22日在台北世貿一館登場，雲林縣政府將帶領...
2019台北國際食品展即將在本月19至22日在台北世貿一館登場，雲林縣政府將帶領縣內23家廠商參展，力推各項雲林農特產品，拓展無限商機，圖為斗南鎮農會企劃稽核部主任張耀裕（左）與縣長張麗善（中）、農業處長張鴻猷（右）。記者陳雅玲／攝影
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2019台北國際食品展即將在本月19至22日在台北世貿一館登場，雲林縣政府將帶領...
2019台北國際食品展即將在本月19至22日在台北世貿一館登場，雲林縣政府將帶領縣內23家廠商參展，力推各項雲林農特產品，拓展無限商機。記者陳雅玲／攝影
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2019台北國際食品展即將在本月19至22日在台北世貿一館登場，雲林縣政府將帶領...
2019台北國際食品展即將在本月19至22日在台北世貿一館登場，雲林縣政府將帶領縣內23家廠商參展，力推各項雲林農特產品，拓展無限商機，圖為西螺鎮農會秘書沈培昇（左）與縣長張麗善（中）、農業處長張鴻猷（右）。記者陳雅玲／攝影
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