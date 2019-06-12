親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

整理包╱民怨沸騰的逃犯條例 一旦過關在港變危險？

影／不滿勞工局長介入選舉 盧秀燕強調市府未介入

2019-06-12 13:51聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

台中市總工會今天到議會向民進黨陳情，指控榮工局長吳威志介入工會選舉，強行召開審查會議，讓未達資格特定人物參選，希望能籌組專案小組追查，同時指責吳威志違反「工會自主」原則，刪除勞工教育講師，卻由局長自己講課領講師費，議員要求市長道歉、局長下台。

台中市長盧秀燕指出，局長可以擔任講師，但不宜領取講師費，但因為這次工會選舉互有檢舉，各說各話，大家都期待市政府伸出援手，但榮工局必須中立，導致雙方都不滿，她除了說抱歉，也強調自己沒那麼傻，介入工會選舉。

勞工局長吳威志被批刪勞工教育講師名單，換自己上陣，影響工會自主。記者黃仲裕／攝影
勞工局長吳威志被批刪勞工教育講師名單，換自己上陣，影響工會自主。記者黃仲裕／攝影
分享
台中市長盧秀燕強調，市府並未介入選舉，她說「我沒有這麼傻！」記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕強調，市府並未介入選舉，她說「我沒有這麼傻！」記者黃仲裕／攝影
分享

台中市吳威志
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

嘉義製材所 30日開放參觀

2019-06-11 23:34

雲林農特產品揮軍北上 力拚國內外訂單

2019-06-12 14:05

豪雨不斷雲林蔬菜倒伏嚴重 農民泡水田搶收

2019-06-12 13:40

嘉縣焚化爐代處理雲林及廠商垃圾 議員：傳言風風雨雨

2019-06-12 11:36

雲林古坑縣道158甲邊坡土石坍方 雙向道封閉搶通中

2019-06-12 11:21

雲林大雨！議事廳漏水、電燈產生火花 議員總質詢嚇壞

2019-06-12 10:20

MT處理垃圾效能差？ 雲縣府：逐步改善中

2019-06-11 23:38

南台南副都心 民代批路不平

2019-06-11 23:35

義乳內衣 為「少奶奶」找自信

2019-06-11 23:34

把握餘光 她考取視障咖啡師

2019-06-11 23:15

永康工業區毒氣外洩案情大逆轉 藥廠疑擅自排放

2019-06-11 19:56

下一個網紅打卡景點！ 嘉義製材所月底將開放

2019-06-11 18:41

影／嘉義天空又破洞！雙瀑雨水往下倒奇觀 攝影師空拍驚呼

2019-06-11 17:45

嘉縣拚觀光 翁章梁宣布發放百萬購物金還有大咖影星

2019-06-11 16:46

麻豆電姬老戲院內部被拆 南藝大：來不及紀錄令人扼腕

2019-06-11 15:41

侯孝賢拍過的電姬戲院 熄燈32年內部因被拆首曝光

2019-06-11 14:34

台南就博會本周六登場 1446職缺薪資逾3萬元

2019-06-11 14:10

台南日治時期忠靈塔遺骨遷移 民間團體一狀告上監察院

2019-06-11 11:59

虎頭埤阿勃勒季戀愛三部曲 情侶放閃享優惠

2019-06-11 09:03

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

影／嘉義天空又破洞！雙瀑雨水往下倒奇觀 攝影師空拍驚呼

2019-06-11 17:45

影／受助13年大恩難報 認恩人為義父送終

2019-06-11 23:18

影／高鐵南延或難延？潘孟安說重話：不來就代表執政無能

2019-06-11 16:48

柯黑vs.友柯大戰 王世堅罵林國成：乾脆死一死

2019-06-11 14:09

埔里第三市場大火毀攤商 南投縣府：原地重建最快1.5年

2019-06-11 20:11

基隆親水季29日起為期2個月 來暖暖打水仗、噴水泉

2019-06-11 14:35

下一個網紅打卡景點！ 嘉義製材所月底將開放

2019-06-11 18:41

侯孝賢拍過的電姬戲院 熄燈32年內部因被拆首曝光

2019-06-11 14:34

小花狗困屋簷？遊客頻報案 飼主：別再報案了將設看板

2019-06-12 09:43

麻豆電姬老戲院內部被拆 南藝大：來不及紀錄令人扼腕

2019-06-11 15:41

基隆市區打卡新熱點 海洋老鷹嘉年華工作坊好風情

2019-06-11 15:40

永康工業區毒氣外洩案情大逆轉 藥廠疑擅自排放

2019-06-11 19:56

北市議會總質詢13官員罰站10分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 17:36

影／發現260公分密毛魔芋 像古代武士手拿長柄槍

2019-06-12 07:33

藍版敬老金自治條例若過關 台北市府擬覆議

2019-06-11 23:54

台中一德洋樓團隊驚傳欠工資 議員：啟動捍衛勞工機制

2019-06-11 22:13

暴雨致災 台中石岡道路嚴重塌陷

2019-06-12 12:01

10萬本新書5折義賣 鄭豐喜義賣書展首度移展新竹

2019-06-11 16:41

台東面臨「滅村」 學者：光地方創生不夠

2019-06-12 00:15

高鐵「難延」？ 潘孟安說重話

2019-06-11 23:04

幼兒園小朋友造訪創世 捐零用錢助植物人

2019-06-11 14:50

走一趟雙溪吧！荷花季推出荷花便當有在地味

2019-06-11 18:00

雲林大雨！議事廳漏水、電燈產生火花 議員總質詢嚇壞

2019-06-12 10:20

下鄉住一晚 高雄副市長與教育局長體驗茂林部落生活

2019-06-11 20:01

不做生態殺手 澎湖海上平台業者簽結書

2019-06-11 20:20

基隆8家創新產業獲補助 人孔蓋海鮮燒、多功能磚

2019-06-11 14:14

桃園40歲以上員警 每年可獲3500元健康檢查補助

2019-06-11 14:08

承載鐵路記憶的生活園區 苗栗火車頭園區先期規畫藍圖

2019-06-11 20:43

竹縣集團結婚24日報名開跑 抽馬來西亞5日遊機票

2019-06-11 15:38

高雄市府小內閣 公布3新局長人事

2019-06-12 11:59

台北市議會總質詢官員遭罰站逾15分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 18:19

LINE官方帳號經費 柯文哲：向妻拿50萬支應

2019-06-11 14:35

望高寮百萬夜景步道有特色 盧秀燕：推動森林公園

2019-06-11 14:09

台中廚餘桶風波再起 議員：沒理由花大錢貴又難用

2019-06-11 22:41

北海岸一次過癮4款超值套票明起預購 最低下殺72折

2019-06-11 18:31

嘉義製材所 30日開放參觀

2019-06-11 23:34

新北跳蛙公車月票20日開搶 一段票才10元

2019-06-11 17:16

取消柵欄與代幣 竹市東區區公所影像智慧停車柱啟用

2019-06-11 14:13

oBike單車變街頭垃圾 花蓮縣府已清除14輛

2019-06-11 17:12

腸病毒259人就診！宜蘭流行閾值超標 4個班停課

2019-06-11 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top