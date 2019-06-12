豪雨不斷雲林蔬菜倒伏嚴重 農民泡水田搶收

2019-06-12 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



梅雨鋒面挾西南氣流來襲，今天全台各地持續降下豪雨，讓雲林西螺、崙背等地區，農作物倒伏、泡在水中，不少農民趁雨勢較小時，在泡水田間搶收蔬菜盼望減少損失，西螺果菜市場與菜販也表示，受豪雨影響菜量減少一成多。

西螺果菜市場統計近日菜價與交易量，最近幾日總交易量約900公噸，前天交易量為943公噸直到昨天僅剩833公噸，產量減少一成多，平均每樣蔬菜少1、2成，不過每公斤平均價格仍約在24元，其中常見葉菜類油菜每公斤13.7元、青江菜14元、莧菜26.3元、小白菜15.6元、空心菜24元。

西螺蔡姓農民無奈說，她一早6點就與先生到田裡搶收空心菜，栽種面積一公頃多，但昨天跟今天雨勢很大，空心菜倒伏情況嚴重，農田幾乎泡水，她粗估至少損失3、4成，目前價格也不太少，她採一捆菜9小把重3斤也才50元，不過現在能採收多少是多少，只希望損失少一點。

陳姓農民表示，他的農田7分地左右，種有莧菜、青江菜等葉菜類，因為雨勢過大，根本找不到人可以幫忙採收，單靠他跟親友也採不多，且蔬菜幾乎泡水中，採收也不敷成本，只能盼雨勢漸減再來採收。