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香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

豪雨不斷雲林蔬菜倒伏嚴重 農民泡水田搶收

2019-06-12 13:40聯合報 記者李京昇╱即時報導

梅雨鋒面挾西南氣流來襲，今天全台各地持續降下豪雨，讓雲林西螺、崙背等地區，農作物倒伏、泡在水中，不少農民趁雨勢較小時，在泡水田間搶收蔬菜盼望減少損失，西螺果菜市場與菜販也表示，受豪雨影響菜量減少一成多。

西螺果菜市場統計近日菜價與交易量，最近幾日總交易量約900公噸，前天交易量為943公噸直到昨天僅剩833公噸，產量減少一成多，平均每樣蔬菜少1、2成，不過每公斤平均價格仍約在24元，其中常見葉菜類油菜每公斤13.7元、青江菜14元、莧菜26.3元、小白菜15.6元、空心菜24元。

西螺蔡姓農民無奈說，她一早6點就與先生到田裡搶收空心菜，栽種面積一公頃多，但昨天跟今天雨勢很大，空心菜倒伏情況嚴重，農田幾乎泡水，她粗估至少損失3、4成，目前價格也不太少，她採一捆菜9小把重3斤也才50元，不過現在能採收多少是多少，只希望損失少一點。

陳姓農民表示，他的農田7分地左右，種有莧菜、青江菜等葉菜類，因為雨勢過大，根本找不到人可以幫忙採收，單靠他跟親友也採不多，且蔬菜幾乎泡水中，採收也不敷成本，只能盼雨勢漸減再來採收。

廖姓菜販說，這幾天一直下雨，生意不太好之外，能賣的菜量也少三分之一，下雨前她賣一箱30公斤的絲瓜能有7、800元，現在一箱價格僅剩300元，雨天對農民採收影響，菜販也沒什麼生意。

農民在泡水的農田裡搶收蔬菜。記者李京昇／攝影
農民在泡水的農田裡搶收蔬菜。記者李京昇／攝影
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空心菜等作物受到雨勢影響倒伏嚴重。記者李京昇／攝影
空心菜等作物受到雨勢影響倒伏嚴重。記者李京昇／攝影
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空心菜、莧菜等農作物倒伏嚴重。記者李京昇／攝影
空心菜、莧菜等農作物倒伏嚴重。記者李京昇／攝影
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