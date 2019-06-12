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嘉縣焚化爐代處理雲林及廠商垃圾 議員：傳言風風雨雨

2019-06-12 11:36聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣焚化爐使用近20年，委託廠商代操作期限2年後屆滿，110年將更換新廠商操作，議員李國勝上午質詢批焚化爐長期代處理雲林縣龐大垃圾量，還有廠商載外地廢棄物進到焚化爐處理，他說，外界對焚化爐重新委託操作疑有弊，傳言風風雨雨，要求新任環保局長張根穆注意。

張根穆上午工作報告結束，議員林于玲質詢要求加強對民雄工業區空汙監測，夜間也要加強，接著李國勝質詢說，外界對焚化爐重新委託操作疑有弊，傳言風風雨雨，他說，焚化爐每天代處理雲林龐大垃圾量，焚化爐處理垃圾量有餘額，因此，有廠商就載外地廢棄物到焚化廠處理。

「焚化爐代處理外地垃圾，生雞蛋嘸，放雞屎有!」李國勝質疑焚化爐使用近20年，日也操夜也操，機件老舊，又要處理外地龐大垃圾，恐無法負荷，還會產生空汙，為害周遭居民，他說，焚化廠應以處理縣內自家垃圾為主，長期代處理外地垃圾，對縣民不能交代。

張根穆說，環保局會以公開招標辦理焚化爐重新委託操作，焚化廠每天代處理雲林30至60噸垃圾，環保局委託廠商定期維護保養，每年定期歲修； 環保局表示，焚化爐日處理垃圾量900噸，委託達和環保公司代操作期限20年，明年辦理重新招標，110年由新得標廠商操作。

嘉義縣人口外流，資源回收有成，目前每天產生家戶垃圾含事業廢棄物共420至450噸，當初與達和簽約年處理垃圾量28萬噸，其中12萬噸達和自行處理，嘉縣要達到15萬噸額度，未達額度須賠償，代處理雲林垃圾每年增加數千萬元收入，焚化爐連續2年獲環保署評鑑特優，不會製造空汙。

嘉義縣議員李國勝(左)質詢批焚化爐長期代處理雲林縣龐大垃圾量，還有廠商載外地廢棄...
嘉義縣議員李國勝(左)質詢批焚化爐長期代處理雲林縣龐大垃圾量，還有廠商載外地廢棄物進到焚化爐處理，外界對焚化爐重新委託操作疑有弊，傳言風風雨雨，要求新任環保局長張根穆(右)注意。記者魯永明／翻攝
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焚化爐廢棄物

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