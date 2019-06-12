影/發現260公分密毛魔芋 就像古代武士手拿長柄槍

2019-06-12 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台灣特有種密毛魔芋，有最臭美的大王花之稱。

中興大學新化林場最近發現超過260公分高的密毛魔芋，「巨花」大概是全台數一數二的紀錄，因花常在春雷乍響後開展，從地表生長出來，又俗稱「雷公銃」，特色是會散發腐臭味，因要吸引蒼蠅授粉，新化社大生態老師吳首賢說，第一次看到這麼大的密毛魔芋。

中興大學新化林場場長吳佾鴻表示，台灣的特有種密毛魔芋是台灣的大王花，花是台灣地區現有植物中花形最高大的。魔芋的花包含花柄、佛焰苞和其上的附屬物三個部分，長得像古代武士的長柄槍，像這株260公分的佛焰苞就比人臉還大，達到260公分還是首次看到，台灣最高紀錄是在高雄發現的285公分。

吳佾鴻說，魔芋屬植物是多年生的草本植物，冬季時地上的葉片會枯萎，進入休眠期，等到春季時先開花結果，然後才長葉子，所以只見從地上冒出奇特的花朵卻不見葉子。加上會散發腐臭味吸引昆蟲授粉，「臭美」的花，留下深印刻象。魔芋冬天的球莖就是做蒟蒻的原料。