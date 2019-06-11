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義乳內衣 為「少奶奶」找自信

2019-06-11 23:34聯合報 記者謝恩得／嘉義縣報導

大林慈濟醫院腫瘤中心癌症資源中心與業者配合，提供專業的義乳胸衣量身訂製服務，癌症...
大林慈濟醫院腫瘤中心癌症資源中心與業者配合，提供專業的義乳胸衣量身訂製服務，癌症希望協會及業者並針對經濟弱勢乳癌患者提供補助。 記者謝恩得／翻攝
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乳癌患者切除乳房後，很多人選擇義乳胸衣重建外觀，但因價格不低，讓弱勢家庭卻步，大林慈濟醫院腫瘤中心癌症資源中心10多年來持續與業者配合，提供專人專業的義乳胸衣量身訂製服務，被病友暱稱為「奶媽」的內衣設計師林嫦瑜，也為經濟邊緣戶乳癌病友提供補助，幫助「少奶奶」們找回自信。

林嫦瑜說，有一次與乳癌病友接觸，發現不少病友因胸衣固定不易，造成穿衣、日常生活不便，可能還會造成自卑心理，若是未穿著特製的義乳內衣，只要舉個手或做較大動作時，胸衣就無法固定而隨之滑動，甚至一不小心填塞物就掉出來，十分尷尬。

林嫦瑜10幾年前開始定時到全台醫院的癌症資源中心等地，幫需要義乳及胸衣的病患做量身服務，至今已服務超過5千位乳癌患者。

林嫦瑜於每周五上午的門診時間，到大林慈濟醫院乳房醫學中心的門診區擔任志工，她發現有些病友由於經濟因素，試穿後退縮不敢訂購，因此與癌症希望基金會合作，提供具有政府核定的低收入戶資格者，單邊乳房切除可以獲癌症希望基金會補助義乳2件，並針對不符合中低收入補助資格的邊緣戶，提供優惠專案。自覺經濟困難者，也可與該公司聯絡，將給予部分補助。

目前全台有4個定點可以電話預約試穿，包括嘉義大林慈濟醫院、臺北慈濟醫院、彰化虹坊公司及東部的門諾醫院，若是偏遠地區也可郵寄試穿。大林慈濟醫院腫瘤中心聯絡電話︰（05）2648000轉5671。

慈濟癌症乳癌

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