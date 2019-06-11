聆聽心聲 立委郭國文今辦「工廠管理輔導法修法」座談

2019-06-11 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



立委郭國文今天在南科管理局辦「工廠管理輔導法修法」座談，廣邀官員、企業出席表達心聲，會中除說明修法重點外，更透過面對面座談，聆聽與會200多位廠商代表的聲音，針對其所提出的問題直接解答其疑慮。

郭國文強調，農地上既有工廠是事實，也是累積很多年無解的議題。今年5月6日在立法院經濟委員會上，針對相關修法已初審通過10條，4條保留。他希望藉由這場座談會，聆聽台南在地聲音，而未來立法院加開臨時會時，可以更接地氣力拚三讀。

經濟部在座談會中，針對此次修法是「就地輔導」，不是就地合法，希望農地工廠透過申請納管以及申請特定工廠登記方式，最後取得合法之一般工廠登記。而只要既有未登工廠是屬於低污染，都可以先申請納管，提改善計畫來取得一般工廠登記。

座談中針對各廠商疑問，經濟部工業局長呂正華與中部辦公室主任郭坤明、科長雲瑞龍也回應。大與會廠商大多提出是否能夠申請納管資格，而大多數只要屬低污染工廠都能夠申請。而若有同時有臨登與未登工廠，建議分別辦理申請。

有廠商針對105年5月20日作為是否列為輔導之時間點有些意見，呂正華表示，這是多個團體代表共同協商出來的時間，希望在該時間後才設立的工廠能體諒。