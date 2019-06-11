下一個網紅打卡景點！ 嘉義製材所月底將開放

2019-06-11 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義製材所近日將開放。記者李承穎／攝影 分享 facebook 曾是東南亞最大的嘉義製材所即將在本月30日開放民眾參觀，民眾可在大草原、天然乾燥的柳杉木和建築物外拍照、踏青，只要預約導覽，還能進入充滿紅檜香的乾燥室、製材工廠和動力室等建築物內部參觀，未來預計每周三至周日，上午9點到下午5點開放，預計將是阿里山林業村繼森林之歌後，另一個「網紅打卡」景點。

嘉義市議員蔡永泉、蔡榮豐、陳姿妏和李忠曆等人，今天前往嘉義製材所關心整修進度，蔡永泉說，製材所是嘉義市無價的文化資產，期待能風華再現，成為嘉義市獨一無二的觀光資產。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱說，阿里山林業村供13.52公頃，目前已開放森林之歌和文化中心外的景觀池，30日結合周年慶，開放嘉義製材所，林業村原訂比照檜意森活村引進民間參與投資，但經過3次公告招商後，都無廠商遞件申請，目前朝向整修及整體規畫後，再委外經營。

嘉義製材所的建築物內部近日完成整修，開放期間，民眾只能拍外觀，需要預約導覽才能進入，例如，乾燥室有堆放乾燥後的紅檜板材，一入內就傳來陣陣檜木香，還有面積約300坪的製材工廠，場內有運送、製材和磨具等集中區，還可看到地下動力設備，都是珍貴的林業文化。