影／嘉義天空又破洞！雙瀑雨水往下倒奇觀 攝影師空拍驚呼

2019-06-11 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



今天鋒面來襲，攝影師余信賢上午8點多出動空拍機，在番路鄉與中埔鄉交界天空，拍到「雙雨瀑」。圖／余信賢提供 分享 facebook 受梅雨鋒面接近，加上西南風增強影響，昨天中午嘉義縣市出現難得一見的「雨瀑」奇景；今天鋒面來襲，攝影師余信賢上午8點多出動空拍機，在番路鄉與中埔鄉交界天空，拍到「雙雨瀑」，他驚呼形容說「天空不只破洞，還破兩個大洞！」，大雨從兩個大洞傾瀉而下，奇景相當壯觀，難得一見。

梅雨鋒面來襲，嘉義地區上午降大雨，攝影師余信賢利用未降雨空檔，升空無人機，拍到「雙雨瀑」，他說，早上嘉義市還未下雨，嘉義縣山區降雨，將空拍機升空拍攝，拍到在番路鄉仁義潭附近的天空破二個洞的「雙雨瀑」奇景，有如天空破兩個大洞，像兩個水龍頭一起打開。

昨天中午嘉義縣市出現短暫大雨，「空拍達人」縣政府農業處前處長林良懋當時在太保市，出動無人機空拍觀察水稻收割情形，發現水上鄉上空出現難得一見的「雨瀑」奇景，場面相當壯觀，趕緊拍攝記錄難得的畫面，他說，雨瀑雖壯觀，對未收割稻作卻是致災形暴雨，雨瀑經過，造成稻作倒伏受災。