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嘉縣拚觀光 翁章梁宣布發放百萬購物金還有大咖影星

2019-06-11 16:46聯合報 記者魯永明╱即時報導

拚來嘉義縣春遊觀光，縣府上午在舉行春遊「吃喝玩樂勁在嘉義」行銷活動，推出「三大百...
拚來嘉義縣春遊觀光，縣府上午在舉行春遊「吃喝玩樂勁在嘉義」行銷活動，推出「三大百萬特色」好康措施。記者魯永明／攝影，
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拚來嘉義縣春遊觀光，縣長翁章梁今天上午在縣府舉行的春遊「吃喝玩樂勁在嘉義」行銷活動會，宣布推出「三大百萬特色」好康措施，安排百萬特色產業（百家特色觀光產業展售），發放百萬購物金（可抵消費），媲美跨年晚會百萬大歌星（謝金燕、玖壹壹等大卡藝人及樂團），吸引民眾來嘉旅遊消費。

翁章梁在春遊「吃喝玩樂勁在嘉義」活動會場，與藝人NONO、歌手向蕙玲等輪番上台，行銷嘉義縣春遊漢活動，向蕙玲獻唱，還有魔術師表演，翁章梁與NONO、歌手向蕙玲，逗趣對話互動。

翁章梁說，22、23、29、30日連續兩週末，在縣府前廣場，舉辦全台最強春遊活動，共有三大百萬特色，百萬特色產業、百萬購物金、百萬大歌星，同時加碼推出購物抽GOGORO 3電動機車(市價約7萬)，要讓在地觀光產業有感，更要讓遊客買的開 心玩得過癮！

29、30日晚上7點到9點，舉辦陣容卡司，號稱媲美跨年晚會的音樂晚會，29日藝人有謝金燕、郭書瑤、臭屁嬰仔、草屯囡仔等； 30日玖壹壹、朱海君、向蕙玲、孫淑媚、翁立友等歌手演出。

文化觀光局長許有仁說，4天活動從下午3點到晚上9點半在嘉義高鐵站、故宮南院及朴子水道頭園區有免費接駁車，與來吉部落推出限量預約「原味野餐盒」，現場免費試飲高山茶、高山咖啡和野生愛玉，還有茶席文化及親子DIY體驗活動，車輛研究測試中心29日下午3點到6點讓遊客體驗自駕車，活動報名資訊可上臉書「吃喝玩樂勁在嘉義」或撥打電話0800874777洽詢。

拚來嘉義縣春遊觀光，縣府上午在舉行春遊「吃喝玩樂勁在嘉義」行銷活動，推出「三大百...
拚來嘉義縣春遊觀光，縣府上午在舉行春遊「吃喝玩樂勁在嘉義」行銷活動，推出「三大百萬特色」好康措施。記者魯永明／攝影，
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翁章梁跨年晚會故宮南院

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