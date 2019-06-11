嘉縣拚觀光 翁章梁宣布發放百萬購物金還有大咖影星

2019-06-11 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



拚來嘉義縣春遊觀光，縣府上午在舉行春遊「吃喝玩樂勁在嘉義」行銷活動，推出「三大百萬特色」好康措施。記者魯永明／攝影， 分享 facebook 拚來嘉義縣春遊觀光，縣長翁章梁今天上午在縣府舉行的春遊「吃喝玩樂勁在嘉義」行銷活動會，宣布推出「三大百萬特色」好康措施，安排百萬特色產業（百家特色觀光產業展售），發放百萬購物金（可抵消費），媲美跨年晚會百萬大歌星（謝金燕、玖壹壹等大卡藝人及樂團），吸引民眾來嘉旅遊消費。

翁章梁在春遊「吃喝玩樂勁在嘉義」活動會場，與藝人NONO、歌手向蕙玲等輪番上台，行銷嘉義縣春遊漢活動，向蕙玲獻唱，還有魔術師表演，翁章梁與NONO、歌手向蕙玲，逗趣對話互動。

翁章梁說，22、23、29、30日連續兩週末，在縣府前廣場，舉辦全台最強春遊活動，共有三大百萬特色，百萬特色產業、百萬購物金、百萬大歌星，同時加碼推出購物抽GOGORO 3電動機車(市價約7萬)，要讓在地觀光產業有感，更要讓遊客買的開 心玩得過癮！

29、30日晚上7點到9點，舉辦陣容卡司，號稱媲美跨年晚會的音樂晚會，29日藝人有謝金燕、郭書瑤、臭屁嬰仔、草屯囡仔等； 30日玖壹壹、朱海君、向蕙玲、孫淑媚、翁立友等歌手演出。