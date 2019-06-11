麻豆電姬老戲院內部被拆 南藝大：來不及紀錄令人扼腕

2019-06-11 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南麻豆電姬戲院一樓舞台被工人拆掉了。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook 台南麻豆市區電姬戲院傳出內部被拆除，長期闗注搶救老戲院的台南藝術大學音像紀錄與影像維護研究所老師吳永毅，立刻趕到現場關切，他表示，原以為電姬戲院列入歷史建築就安全了！沒想到卻被以無預警突襲的方式破壞，「希望至少在拆除前能夠進入測錄繪和紀錄」，用影片拍攝紀錄下來，也可做相關人員口述訪談。

吳永毅表示，昨晚6點多他趕到現場，看到工人駕駛山貓進入建築物一樓，將觀眾席座椅全拆掉，包括侯孝賢拍片時搭的一部分裝修（復原戲院一部分）也都被拆了，實在很難過，他們一直希望能夠進入戲院測繪和紀錄，將電影院內的座位、舞台等相關位置保留下來，但一直沒有機會進入，大門打開這天竟是內部被拆了。

吳永毅說，台南市文資處只指定電姬戲院立面為歷史建築，並非整棟指定，整個過程並沒有充分討論，應該更廣泛聽取各界的意見，再向文化局和文化部提案，要以何種方式保留，很遺憾整件事是因政府相關部門沒有主動作為，屋主（所有人）感到沒有保障，才會有戲院內部被無預警拆除破壞的憾事。